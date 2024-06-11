Карелия разделяет: Промежуточные итоги нацпроекта «Экология»

За время работы первой промышленной сортировочной линии Карельского экологического оператора «Первый шаг» из желтых контейнеров выбрано и отправлено на переработку 1600 тонн отходов. В обычной жизни вес спасенных от захоронения отходов можно сравнить с массой 64 теплоходов типа «Ракета», хорошо знакомых жителям и гостям Республики Карелия. Это значимый результат на пути достижения целей нацпроекта «Экология».

1 апреля 2023 года в Карелии внедрена двухпоточная система сбора и разделения отходов. Накопление и вывоз отходов идут в два потока – работают машины для смешанных отходов и для раздельно собранных. На сегодняшний день раздельным сбором охвачено более 50% населения региона, установлено 1061 контейнер для сухих отходов. Расстановка емкостей продолжается. В желтые контейнеры жители складывают бумагу, стекло, пластик, металл и тетрапак.

С начала года КЭО выполнил 37 отгрузок вторсырья, почти половину которых составляет макулатура, на втором месте - стекло, завершает тройку лидеров ПЭТ. Из переработанного стекла изготовят стеклянную тару, посуду и стекловату. Макулатура станет материалом для производства упаковочного картона, подложек для яиц, туалетной бумаги и крафт пакетов. Партия отсортированного ПЭТ послужит основой для новых продуктов в виде – стреппинг ленты, флисовой одежды и нетканного полотна, которое используется при строительстве дорог, обивки автомобилей, упаковочной пленки.

Для дальнейшего развития системы сортировки и переработки отходов и достижению плановых показателей нацпроекта «Экология» в регионе реализуется ряд важных проектов, а именно – увеличение мощности работающей сортировочной линии, подготовка к строительству двух комплексов по обработке и утилизации ТКО. Комплексы позволят сортировать весь объем отходов, как смешанных, так и раздельно собранных, а также применять современные технологии компостирования органической фракции и максимальную выборку вторичного сырья за счет тонкой настройки автоматизации процессов.