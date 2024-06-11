11 июня 2024, 16:49
Экономика

Карелия разделяет: Промежуточные итоги нацпроекта «Экология»

Из желтых контейнеров выбрано 1600 тонн отходов, которые отправились на вторичную переработку

За время работы первой промышленной сортировочной линии Карельского экологического оператора «Первый шаг» из желтых контейнеров выбрано и отправлено на переработку 1600 тонн отходов. В обычной жизни вес спасенных от захоронения отходов можно сравнить с массой 64 теплоходов типа «Ракета», хорошо знакомых жителям и гостям Республики Карелия. Это значимый результат на пути достижения целей нацпроекта «Экология».

1 апреля 2023 года в Карелии внедрена двухпоточная система сбора и разделения отходов. Накопление и вывоз отходов идут в два потока – работают машины для смешанных отходов и для раздельно собранных. На сегодняшний день раздельным сбором охвачено более 50% населения региона, установлено 1061 контейнер для сухих отходов. Расстановка емкостей продолжается. В желтые контейнеры жители складывают бумагу, стекло, пластик, металл и тетрапак.

С начала года КЭО выполнил 37 отгрузок вторсырья, почти половину которых составляет макулатура, на втором месте - стекло, завершает тройку лидеров ПЭТ. Из переработанного стекла изготовят стеклянную тару, посуду и стекловату. Макулатура станет материалом для производства упаковочного картона, подложек для яиц, туалетной бумаги и крафт пакетов. Партия отсортированного ПЭТ послужит основой для новых продуктов в виде – стреппинг ленты, флисовой одежды и нетканного полотна, которое используется при строительстве дорог, обивки автомобилей, упаковочной пленки.

Для дальнейшего развития системы сортировки и переработки отходов и достижению плановых показателей нацпроекта «Экология» в регионе реализуется ряд важных проектов, а именно – увеличение мощности работающей сортировочной линии, подготовка к строительству двух комплексов по обработке и утилизации ТКО. Комплексы позволят сортировать весь объем отходов, как смешанных, так и раздельно собранных, а также применять современные технологии компостирования органической фракции и максимальную выборку вторичного сырья за счет тонкой настройки автоматизации процессов.

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Метки: 
вторичная переработка
отходы
желтые контейнеры
КЭО
нацпроект экология
Карелия
Петрозаводск