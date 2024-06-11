Развивать туристский проект с участием Карелии поможет Проектный офис

Развитием туристского проекта «Серебряное ожерелье России», в котором наряду с другими регионами Северо-Запада участвует Карелия, займется недавно созданный Проектный офис. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила заместитель полпреда Президента в СЗФО Любовь Совершаева.

Проектный офис позволит активнее интегрировать «Серебряное ожерелье» в федеральные инициативы, отметила Совершаева. Одной из его задач будет мониторинг реализации туристских мастер-планов развития регионов. На сегодня уже завершена разработка мастер-плана «Из Москвы в Санкт-Петербург», частью которого стала Карелия и еще семь регионов. По словам разработчиков мастер-плана, его реализация позволит создать 70 тысяч рабочих мест и увеличить бюджетные доходы на 20 млрд рублей.

Проект «Серебряное ожерелье России» стал дополнительным фактором привлечения туристов в регионы Северо-Запада, подчеркнула Совершаева. Федеральный округ уже превзошел допандемийный показатель туристских поездок, в нем строятся гостиницы и отели и растет средний чек турпоездок, благодаря чему увеличивается и вклад туризма в экономику регионов.

Мы достигли определенных успехов в реализации проекта и движемся в правильном направлении. Доказательство тому – проект «Серебряное ожерелье» включен в перечень Национальных достижений России. Впереди еще много работы, выход на международный уровень объединяющим брендом «Серебряное ожерелье России», работа с туристскими потоками дружественных стран, одним словом, следующий серьезный этап, в работе которого уже будет принимать Проектный офис,

– заключила Любовь Совершаева.

Историко-культурный и туристский проект «Серебряное ожерелье России» создан по поручению Президента в 2012 году и объединяет все 11 регионов Северо-Запада России. Главная цель проекта – объединение усилий для стабильного увеличения туристского потока в регионы и содействие их развитию.