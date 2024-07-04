04 июля 2024, 06:30
Какая погода ждет Карелию в четверг
Синоптики обещают сегодня до плюс 25 градусов
В Петрозаводске, по прогнозу синоптиков гидрометцентра, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +21, +23. Атмосферное давление будет слабо падать.
В Карелии облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, на юге юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20, +25.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге днем +22;
В Медвежьегорске, Пудоже, Сегеже днем +23;
В Олонце днем +24;
В Сортавале днем +20;
В Суоярви днем +21. // фото «Петрозаводск говорит»