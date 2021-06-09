Как жителей Кеми попытались пересадить на «теневые» рейсы

Текст и фото: Антонина Кябелева

В начале июня жители Кеми были ошарашены появившейся в социальных сетях информацией о том, что рейсовый автобус, отправляющейся в Петрозаводск от железнодорожной станции в 00:15, отменяется. Пассажирам, судя по распространенной информации, было предложено пересесть на «новый удобный рейс», который отправляется на пятнадцать минут раньше привычного рейса, организованного государственным предприятием "Карелавтотранс".

Многие, поверив сообщениям, так и сделали. Правда, «комфортабельные микроавтобусы», в которых пришлось добираться до карельской столицы, далеко не всем пришлись по душе.

Мы попытались разобраться, что происходит с междугородними рейсами. И неожиданно выяснили, что в сфере пассажирских автобусных перевозок в Карелии царит полная неразбериха, в которой нелегальные перевозчики чувствуют себя уверенно и безнаказанно.

Жительница Кеми Валентина вынуждена с дочкой регулярно ездить в Петрозаводск. Она уже привыкла к рейсам "Карелавтотранса", которые полностью ее устраивают.

«Мы часто ездим в Петрозаводск на автобусах "Карелавтотранса". Автобусы комфортабельные, удобные, чистые. Перед праздниками и в выходные дни часто едет большой автобус, в обычные дни - поменьше, на 28 мест, но тоже очень удобный. Нам в Петрозаводск нужно было выехать 7 июня в 00.15, а вечером в тот же день вернуться обратно. А тут в соцсетях стала везде выскакивать информация, что регулярный рейс из Кеми, который отправляется в 00.15, отменен. Я очень расстроилась. Позвонила по телефону, где обычно заказываю билеты. Мне сказали, что будет рейс на Петрозаводск ровно в полночь. Я забронировала билеты в Петрозаводск и обратно. Обычно в Петрозаводск билет стоит 900 рублей, а обратно 950 рублей. А тут сказали, что обратно билет будет стоить 800 рублей»,

- рассказала Валентина.

Незадолго до отъезда женщине позвонили и попросили подтвердить заказ. К железнодорожной станции, откуда отправляются автобусы в Петрозаводск, она с дочкой подошла за полчаса до отхода автобуса. В кассе долго искали ее заказ, но в результате нашли. Женщина сразу оплатила билеты до Петрозаводска и обратно.

«Когда я увидела автобус, на котором мы должны были добираться до Петрозаводска, то была неприятно удивлена. Это был маленький "Мерседес" с тесным салоном. Пассажиры были недовольны. Шесть часов ехать на таком транспорте — сплошное мучение. Мне выдали билет с указанием мест — 5 и 6. На билете была указана компания ООО «Финанс Сервис». В салоне уже находилась женщина-кассир. Я попросила показать наши места. Мне ответили, мол, занимайте свободные. Народ все подходил. В результате не всем хватило мест. Те, кто не поместился, выясняли отношения на улице. Я обратила внимание, что был только один водитель. В автобусах "Карелавтотранса" всегда два водителя, которые сменяют друг друга. Один отдыхает, другой ведет автобус»,

- отметила моя собеседница.

Автобус "Карелавтотранса" уходит из Петрозаводска в Кемь в 16:45. А время отправления нового рейса, на котором предстояло вернуться Валентине с дочкой, было перенесено на 17:00. Женщина рассказала, что незадолго до отправления ей поступил телефонный звонок, но почему-то сорвался. Она пыталась перезвонить, но безуспешно. На железнодорожном автовокзале в Петрозаводске, откуда на время реконструкции автовокзала отправляются пригородные и междугородные автобусы, Валентина увидела знакомую машину "Карелавтотранса".

Она поговорила с водителем и выяснила, что никакой отмены кемских рейсов не было. Валентина попыталась найти микроавтобус, на который у нее был приобретен билет, но его нигде не было видно. Так как дозвониться до диспетчера ей не удалось, женщина не стала рисковать и, махнув рукой на уже оплаченные билеты, воспользовалась рейсом "Карелавтотранса". До нее дозвонились, когда она была уже в пути.

«Звонил водитель. Я сказала, чтобы меня не ждали, так как я уже еду в Кемь. В общем, нас всех обманули, чтобы заманить на другой рейс. В итоге мне пришлось переплатить, и я потеряла деньги за билеты. Обидно, что нас ввели в заблуждение»,

- заметила Валентина.

В карельском минтрансе подтвердили, что никакой отмены регулярных рейсов из Кеми в Петрозаводск не было. Ежедневный экспресс из Кеми по-прежнему отправляется в 00.15 от железнодорожного вокзала. В минтрансе рассказали, что ложные сообщения об отмене ежедневного экспресса, который курсирует между Петрозаводском и Кемью, - это происки недобросовестных предпринимателей, которые пытаются организовать «теневые» маршруты.

Достоверную информацию о пригородном и междугородном автобусном сообщении, уточнили в министерстве, следует искать на официальном сайте ГУП РК «Карелавтотранс». К тому же работает справочная служба, номер которой также указан на официальном сайте государственного предприятия. В правоохранительные органы от ГУП РК «Карелавтотранс» уже направлены заявления по поводу недостоверной информации об отмене рейсов из Кеми и организации нелегальных автобусных перевозок.

В министерстве рассказали, что совместно с сотрудниками полиции и управления Госавтонадзора за последние полтора месяца было проведено шесть рейдов, связанных с выявлением нелегальных перевозчиков. В начале июня был задержан микроавтобус, который выполнял «теневой» рейс из Петрозаводска в Кемь. Специалисты минтранса приняли решение о возбуждении административных дел в отношении водителя и компании, которой принадлежит микроавтобус.

По словам директора ГУП РК «Карелавтотранс» Игоря Горустовича, сообщения об отмене регулярного рейса Кемь-Петрозаводск являются дезинформацией:

«Это какие-то определенные лица вводят людей в заблуждение. У нас как автобусы ходили, так и ходят, никаких изменений в расписании не было».

Он отметил, что дублирующие рейсы пытаются организовать частные предприниматели под видом заказных перевозок.

«Это проблема всей республики. Где-то они в открытую работают, а где-то скрытно», - заметил директор "Карелавтотранса".

В Кеми никто никуда не прячется. На железнодорожном вокзале работает касса, где продают билеты на странные рейсы. В соцсетях до сих пор появляется недостоверная информация об отмене регулярного рейса "Карелавтотранса" с указанием телефонов, по которым можно забронировать билеты на «альтернативный» рейс.

Такое впечатление, что никто не собирается вмешиваться в ситуацию. Если «новый удобный рейс» - это результат незаконной коммерческой деятельности, то почему не реагируют правоохранительные органы? Достаточно позвонить по указанному в объявлении телефону в кассу, работающую в Кеми, и вам даже назовут фамилию индивидуального предпринимателя, который организует рейс из Кеми в Петрозаводск. Другими словами, никакой тайны нет, а индивидуальный предприниматель действует максимально открыто.

Жителей Кеми продолжают вводить в заблуждение, заманивая на дублирующие рейсы. Это, признался Игорь Горустович, приводит к тому, что снижается количество пассажиров на рейсах "Карелавтотранса", и большие автобусы предприятие вынуждено заменять на более скромные машины.

Он рассказал, что раньше продажей билетов на автобусы "Карелавтотранса" в Кеми, Пудоже и Питкяранте занималось ООО «Финанс Сервис». Но компания, утверждает директор, плохо рассчитывалась за реализованные билеты:

«Задолженность стала нарастать. Мы предупредили, что будем расторгать договор, так как компания не возвращает нам деньги. Но продолжалось систематическое нарушение договорных обязательств. Мы не могли себе позволить, чтобы ситуация усугублялась. Поэтому с 1 июня было принято решение, чтобы прекратить продажу через ООО «Финанс Сервис».

По его словам, в ближайшее время будет подписан договор о том, чтобы реализовывать билеты на рейсы "Карелавтотранса" через железнодорожные кассы.

Игорь Горустович утверждает, что официально осуществлять регулярные автобусные перевозки из Кеми в Петрозаводск и обратно может только "Карелавтотранс". После появления недостоверной информации об отмене регулярного экспресса он направил заявление в полицию и прокуратуру с просьбой провести проверки. Заявление было направлено 4 июня, а, к примеру, вечером 8 июня в соцсетях вновь было продублирована информация об отмене кемского рейса "Карелавтотранса".

В карельском минтрансе жалуются на то, что для борьбы с нелегальными перевозчиками не хватает полномочий. Рейды можно проводить только с участием представителей правоохранительных органов. Игорь Горустович объяснил, что сотрудникам "Карелавтотранса" тоже не справиться с левыми перевозчиками. Они могут разве что оперативно предоставлять в полицию информацию, если заметят нарушителей.

Визит на петрозаводский железнодорожный вокзал лишний раз убедил меня в том, что теневые перевозчики чувствуют себя вполне комфортно. Они, конечно, не кричат в микрофон об альтернативных рейсах, но особо и не скрываются.

На вокзале в конце рабочего дня было оживленно. Автобусы "Карелавтотранса", которые легко отличить по логотипу официального перевозчика, то прибывали с пассажирами на вокзал, то вновь отправлялись в рейс. Крупный мужчина в черной футболке, неожиданно оказавшийся рядом со мной, негромко произнес: «В Кондопогу, за пятьдесят рублей». Я отошла в сторонку и стала наблюдать за «зазывалой». Очень скоро около мужчины остановились трое человек с сумками. Мужчина повел их к припаркованному на бесплатной стоянке микроавтобусу.

По соседству на стоянке находился еще один микроавтобус с открытой дверью. В салоне находилось несколько женщин с сумками. Впритык к микроавтобусу стояла легковушка с приподнятым капотом. На нем красовалась крупная надпись «RENT CAR PTZ». Недогадливые пассажиры без знания иностранных языков на лобовом стекле автомобиля могли прочитать: «Аренда авто».

Подойдя к микроавтобусу, я поинтересовалась у женщин, куда они едут и сколько стоит проезд? Мне хором ответили, что микроавтобус едет в Лучевое-1, а проезд стоит 140 рублей с человека.

Конечно, теневые рейсы существовали и раньше. Только раньше нелегальные перевозчики перехватывали пассажиров на петрозаводском автовокзале, а теперь переместились вслед за "Карелавтотрансом" на железнодорожный вокзал.

Можно ли навести порядок в сфере пассажирских автобусных перевозок? Конечно, можно. В нашей стране создана столь мощная правоохранительная система, что ей под силу и не такие мелкие задачи, как борьба с нелегальными автобусными перевозками. Больше чем уверена, что при желании силы правопорядка в состоянии быстро очистить от нелегалов рынок пассажирских перевозок. Или, как минимум, прекратить практику, когда открыто среди белого дня недобросовестные предприниматели перехватывают пассажиров, да еще и распространяют лживую информацию, откровенно обманывая граждан. Но, видимо, правоохранительные органы теперь ловят только молодняк и рэперов в соцсетях.

Работа правоохранительной системы — это только часть проблемы. Вторая касается качества работы официальных перевозчиков. Понятно, что если рейсов недостаточно, расписание неудобное, или проезд не по карману большинству граждан, то нелегальный бизнес обязательно даст свои «ростки».

Пример, когда именно жители Кеми забили тревогу по поводу отмены рейсов "Карелавтотранса", в этом смысле показателен. Люди привыкли к комфортабельным автобусам, и водить их за нос, публикуя лживые сообщения об отмене регулярного сообщения, долго не получится. Пассажиры, разобравшись в ситуации, выберут безопасный, официальный и удобный транспорт. Главное, чтобы официальные перевозчики могли предоставить современный уровень комфорта и безопасности. Тогда и переманить пассажиров будет не так просто.