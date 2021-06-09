09 июня 2021, 20:14
В Карелии умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Леонтьев
93-летний ветеран ушел из жизни в деревне Куйтежа
В Олонецком районе скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Дмитриевич Леонтьев. Он умер на 94-м году жизни. О кончине ветерана сообщает администрация района.
Последние годы жизни Иван Леонтьев провел в деревне Куйтежа. Его характеризуют, как замечательного человека.
Светлая память о Иване Дмитриевиче навсегда сохранится в наших сердцах,
- пишет паблик администрации Олонецкого района. Фото photosight.ru