В Карелии умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Леонтьев

В Олонецком районе скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Дмитриевич Леонтьев. Он умер на 94-м году жизни. О кончине ветерана сообщает администрация района.

Последние годы жизни Иван Леонтьев провел в деревне Куйтежа. Его характеризуют, как замечательного человека.

Светлая память о Иване Дмитриевиче навсегда сохранится в наших сердцах,

- пишет паблик администрации Олонецкого района. Фото photosight.ru