09 июня 2021, 20:14
Общество

В Карелии умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Леонтьев

93-летний ветеран ушел из жизни в деревне Куйтежа

В Олонецком районе скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Дмитриевич Леонтьев. Он умер на 94-м году жизни. О кончине ветерана сообщает администрация района.

Последние годы жизни Иван Леонтьев провел в деревне Куйтежа. Его характеризуют, как замечательного человека.

Светлая память о Иване Дмитриевиче навсегда сохранится в наших сердцах,

- пишет паблик администрации Олонецкого района. Фото photosight.ru

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иван леонтьев
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новости Карелии
Олонецкий район