29 июня 2020, 20:31
Общество

Как вырастут тарифы, зачем знак «Инвалид», кому проиндексируют пенсию

 С 1 июля россиян ждут серьезные изменения законодательства, начиная с коммунальной и заканчивая банковской сферой       

Что ждать россиянам в июле? Если отвлечься от прогноза погоды и темпов распространения коронавируса, то с 1 июля грядут серьезные изменения в законодательстве и, конечно, традиционное повышение тарифов на ЖКУ.   

Одна из самых неприятных новостей, не самым лучшим образом влияющая на благосостояние жителей России, приходит в середине лета и связана с традиционным повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В июне в министрое России заикнулись о том, чтобы в связи с эпидемией нынешним летом не повышать тарифы, но это предложение не поддержали. Стало известно, что от повышения коммунальных и жилищных услуг эпидемия россиян не спасет, и тарифы с 1 июля пойдут вверх. 

В каждом регионе установлен свой предельный индекс повышения, выше которого тарифы не должны подпрыгнуть. В среднем удорожание жилищно-коммунальных услуг будет варьироваться в пределах 2,4-6,5%.

Агрессивнее других тарифы будут вести себя на Северном Кавказе. К примеру, для Чеченской Республики предельный размер повышения установлен на уровне 6,5%, для Кабардино-Балкарской Республики — 5,4%, для Дагестана — 5,2%. Внушительно - в пределах 5% тарифам разрешено подрасти в Бурятии, Якутии, Омской области, Москве. Скромнее других они поведут себя в Ненецком автономном округе, где предельный «порог» установлен в 2,4%.

Для Карелии индекс платы граждан установлен в пределах 4%. Другими словами, Карелия в плане повышения цен находится где-то в середине  регионального списка.

Плата за тепло — одна из самых обременительных для граждан. В Карелии с 1 июля тариф на теплоснабжение в Петрозаводске, Пряжинском и Прионежском районах повысится на 3,8%. Для ПАО «ТГК-1», которое отапливает карельскую столицу, Пряжинский и Прионежский районы, тариф установлен в размере 2 143,25 руб./Гкал.  

Небывалое — бывает: для АО «ПКС-Водоконал», которое занимается водоснабжением Петрозаводска, Прионежского и Пряжинского района, тариф на воду снижен на 4,7%. С 1 июля жители карельской столицы и этих двух районов за водоснабжение будут платить 42,96 руб./куб.м.

Одновременно, по решению Верховного суда России, тариф на водоотведение повысится сразу на 19% и достигнет отметки в 29,92 руб./куб.м. 

Тарифы на электроэнергию в Карелии останутся одними из самых низких на Северо-Западе России.

С 1 июля граждане, проживающие в городах в домах с газовыми плитами, за электричество будут платить из расчета 3,68 руб./кВтч, а для тех, кто живет в городских квартирах с электроплитами или проживает в сельской местности, тариф равняется 2,58 руб./кВтч. 

Цена на сжиженный газ для АО «Карелгаз» увеличена на 4%. Так, сжиженный газ из групповых установок обойдется для потребителей в 41,48 руб./кг, за газ в баллонах со склада придется заплатить 41,54 руб./кг, а без учета доставки до потребителя тот же газ обойдется в 34,56 руб./кг. Для тех, у кого в квартире есть индивидуальный прибор учета, сжиженный газ будет стоить 91,25 руб/куб.м. Природный газ тоже подорожает - на 3% и составит 5,56 руб/куб.м.   

Новый тариф будет действовать и на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Вывоз мусора подорожает всего на 0,4% и составит 539,17 руб./куб.м. Все тарифы приведены с учетом НДС. 

С 1 июля страну ждет еще одно новшество, связанное с учетом электроэнергии. Теперь установку, ремонт, обслуживание и замену приборов учета энергетические компании должны проводить за свой счет. В многоквартирных домах эта обязанность возложена на компании, которые признаны гарантирующими поставщиками, а в частных домах и коттеджах - на сетевые компании. В случае с юридическими лицами приборами учета должны будут заниматься тоже сетевые компании. С 1 июля приборы учета электроэнергии станут собственностью компаний, а гражданам останется разве что следить за их сохранностью. 

Не секрет, что в последние годы в судах рассматривалось огромное количество споров, связанных с конфликтами между гражданами и энергетическими компаниями, которые, ссылаясь на некорректные показания приборов учета, «выкатывали» потребителям огромные счета. В ситуации, когда ответственность за состояние счетчиков будет лежать на энергетических компаниях, исчезнет и соблазн попытаться обогатиться за счет потребителей электроэнергии.       

С 1 июля упрощается процедура доступа к электрическим сетям для граждан, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса. Теперь для присоединения к электросетям требуется меньше согласований, сокращен срок технологического подключения, упрощена процедура заключения договора. Больше не требуется заключать договор на технологическое присоединение, а сетевая организация должна выполнить свою часть работ, не дожидаясь, пока заявитель выполнит все технические условия для присоединения.

Начать работы сетевая организация обязана в течение 10 дней с момента оплаты их услуг.             

С 1 июля регионы получают право самостоятельно вводить налог на профессиональный доход. В Карелии депутаты ЗС РК уже приняли закон, согласно которому в республике с 1 июля 2020 года начинает действовать новый налоговый режим. Самым привлекательным в статусе самозанятого являются низкие налоговые ставки.

От доходов, полученных с физлиц, самозанятый должен будет заплатить 4 процента, а от доходов, полученных с юрлиц, – 6 процентов.

Самозанятых «освободят» от бюрократической волокиты, которая часто является главным фактором, отпугивающим гражданина от вступления с государством в официальные отношения. Для того, чтобы стать самозанятым, достаточно зарегистрироваться через специальное мобильное приложение, через кабинет налогоплательщика, через банк или с помощью Единого портала госуслуг. Никаких деклараций, никаких специальных расчетов, никаких походов в налоговую инспекцию.

Планируется, что минимальный возраст для регистрации в качестве самозанятого снизят с 18 до 16 лет. 

Очередное новшество ждет и людей с ограниченными возможностями, имеющими личный автотранспорт. Больше в России не намерены выдавать автомобильные знаки «Инвалид», а ранее полученные опознавательные знаки к концу 2020 года утратят свою силу и станут недействительными. Информация об автомобилях, которые управляются инвалидами или перевозят их, должна быть внесена в федеральный реестр. Для получения права на бесплатную парковку граждане, имеющие инвалидность, или их представители должны будут подать заявление в пенсионный фонд о внесении транспортного средства в реестр. Подать заявление можно лично в пенсионный фонд, через МФЦ или воспользоваться порталом госуслуг.   

Как известно, право на льготную парковку имеют инвалиды первой и второй групп, инвалиды третьей группы при наличии одной из степеней ограничения в передвижении, а также водители, который перевозят инвалидов. Пока не понятно, как будет осуществляться контроль за автомашинами, которые окажутся на льготных парковках без опознавательного знака «Инвалид». Ведь в этом случае сотрудники полиции должны иметь техническую возможность быстро определить, занесен ли автомобиль в федеральный реестр или нет.  

Людям с ограниченными возможностями при получении выплат и госуслуг больше не придется лихорадочно искать справку об инвалидности. Органы власти обязаны будут получать эту информацию, как говорится, путем межведомственного взаимодействия, в том числе, используя федеральный реестр инвалидов. 

С 1 июля пенсионерам, которые являются опекунами несовершеннолетних детей, возобновят индексацию пенсии. Раньше пожилых людей, которые брали на себя заботу о несовершеннолетних детях, лишали индексации пенсии, так как их приравнивали к работающим пенсионерам. Теперь их пенсия будут индексироваться как у неработающих пенсионеров. По приблизительным данным, индексация пенсии вернется к 45,8 тысячи человек, воспитывающих несовершеннолетних детей. 

Мутная перспектива ждет пенсионеров, получающих пенсии на банковские карты международных платежных систем. До 1 июля банки должны завершить принудительный перевод пенсионеров на карты "Мир". Но, конечно, многие пенсионеры продолжают получать пенсии на карты Visa и MasterCard . Банк России принял решение не наказывать еще три месяца, то есть до 1 октября, банки, которые продолжают перечислять пенсии на карты международных платежных систем. Как будут выкручиваться банки из ситуации после 1 октября, если, к примеру, пенсионер не захочет стать счастливым обладателем карты «Мир», покажет время.   

В стране изменился порядок заполнения справок о доходах госслужащих. С 1 июля они должны заполняться с использованием сервиса «Справка БК», который размещен на официальном сайте президента России. По предварительным подсчетам, такие справки в России должны заполнить 2 миллионов человек. В этом году срок подачи информации о доходах продлен до 1 августа.    

 

1 июля станет важной датой и для многих предпринимателей. С этого времени в России вводится обязательная маркировка обуви.

По запертом окажется производство, импорт, оптовая и розничная торговля обувью, не имеющая специальных кодов. Происхождение продукции граждане смогут проверить с помощью специального мобильного приложения «Честный знак». Разработчики приложения обещают, что будет достаточно приложить мобильное устройство к коду, чтобы на экране смартфона появилась информация о продукции.   

С 1 июля ужесточение правил ждет и микрокредитные организации. Для микрофинансовых компаний устанавливается минимальный размер собственных средств в размере 1 миллиона рублей. Микрокредитные организации обязаны раскрывать в интернете информацию о структуре и составе своих акционеров.     

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