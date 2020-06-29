Россиян предупредили о риске подхватить коронавирус во время купания

Во время купания в пресной воде есть риск заразиться коронавирусом. Такую вероятность не исключает руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он пояснил, что у зараженных людей вирус обнаруживается в кишечнике и, соответственно, в выделениях.

«Но здесь можно только предположить этот способ», - рассуждает эпидемиолог. Не исключено, что инфекция может передаваться, как при гепатите А, при дизентерии или холере.

«То есть это «болезнь грязных рук», когда возможно заражение таким путем. Здесь строгих доказательств того, что это происходит, нет. Но поскольку вирус в достаточной концентрации содержится в фекалиях и в моче, значит, что-то такое похожее можно ожидать вполне», - предполагает Бутенко.