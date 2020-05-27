Как торговые центры Петрозаводска оживают после запретов

Торговые центры Петрозаводска возобновили свою работу с 26 мая. Насколько быстро торговые предприятия карельской столицы возвращаются к нормальной жизни, и с чем теперь приходится мириться и продавцам, и покупателям?

Спустя сутки после открытия промтоварных магазинов, журналист нашего издания посетил три крупных торговых центра Петрозаводска.

К торговому центру «Тетрис» я подошла к самому открытию. В начале одиннадцатого в центре было немноголюдно. Редкие покупатели бродили по этажам, осторожно разглядывая витрины. По громкой связи постоянно напоминали о необходимости соблюдать дистанцию и носить маски. На входе в центр стоял охранник, следящий за тем, чтобы все покупатели были в масках.

Продавщица магазина «Sela» рассказала, что вчера до обеда было пусто, а после двух часов дня народ повалил. Покупателей, по ее словам, было больше, чем обычно.

- Наверное, коронавирус уже не считают такой уж опасностью,

- улыбнулась девушка.

В магазинах одежды без проблем дают мерить блузки, платья, костюмы.

В соседнем отделе «Империя сумок» продавщица утверждала, что скопилось много товара, так как почти два месяца не торговали.

- Много новых сумок пришло. Еще ничего раскупить не успели. У нас никогда такого выбора не было,

- заметила женщина.

По ее словам, первые покупательницы активно приобретали новые сумки, так как явно истосковались по шопингу.

А вот продавцы «Буквоеда» явно скучали. Девушки заметили, что покупателей вчера было немного:

- Говорят, в «Лотос Плазе» вчера было очень много народа, все туда поехали.

Я тоже отправилась туда, где, по слухам, должна кипеть жизнь.

Возле «Лотос Плазы» было традиционно много припаркованных машин. Разобраться, кто приехал в «Сигму» за продуктами, а кто решил вспомнить о радостях обновления гардероба, было невозможно.

В «Лотос Плазу» я зашла «с тыла», начав экскурсию с входа № 5. И очутилась в «мертвой зоне» среди детской одежды и огромных площадей с образцами мебели. В отличие от «Тетриса», здесь по громкой связи говорили о том, что регулярно измеряют всем продавцам температуру и дезинфицируют торговые залы.

Чем ближе я подходила к центральной части, тем чаще мне навстречу попадались люди. Интересно, что никто никуда не спешил, покупатели с какой-то едва уловимой опаской двигались по пустынным торговым галереям, словно очутившись в неизведанной реальности.

Ближе к полудню стали образовываться первые очереди. Светлана с супругом дожидались, когда можно будет войти в «Rieker», где одновременно могли находиться всего четыре человека. Женщина рассказала, что они решились посетить магазин по необходимости, а не из любопытства, так как мужу срочно потребовалось новые ботинки. В больших по площади обувных магазинах, таких как «Zenden», посетителей почти не было.

- Хотел вернуть кроссовки, которые купил в интернет-магазине. А отдел «Adidas» закрыт, в общем, зря приехал. У них такая головоломка. Чтобы вернуть кроссовки, приходится столько бюрократических препонов преодолевать, это кошмар,

- рассказал молодой мужчина, представившийся Робертом.

Тем временем народ пребывал. Ближе к полудню очереди возле некоторых отделов стали ощутимо длиннее. Люди терпеливо ждали, чтобы попасть в «Gloria Jeans», где можно приобрести одежду по доступным ценам. Покупатели стояли с мрачными лицами, на которых даже сквозь маски можно было прочитать усталость и раздражение.

- Да просто одежда нужна,

- сухо ответила женщина, давая понять, что не настроена на продолжительную беседу.

Необходимость подолгу стоять в очереди, чтобы попасть в нужный отдел, явно не добавляла хорошего настроения.

Изменения коснулись и торговых залов, где продают косметику. В «Рив Гоше» и «Льэтуаль» доступ к декоративной косметике теперь перекрыт широкими лентами крест-накрест. Это сделано для того, чтобы не было соблазна по привычке взять пробник и прикинуть на себе, к примеру, понравившийся цвет помады. Помадно-кремовое разнообразите можно изучать зрительно или прибегнуть к помощи консультанта, который без труда «запудрит» вам мозги, рекламируя достоинства приглянувшегося товара.

К парфюму это, к счастью, не относится. Душиться по-прежнему разрешается. Заодно можно проверить, все ли хорошо с обонянием, и нет ли признаков коронавирусной инфекции.

Непривычно пусто было возле катка. Массовые спортивные мероприятия и общепит по-прежнему под запретом. Doppio - единственное работающее кафе, которое я обнаружила в торговом центре. Здесь можно купить кофе и выпечку, но столики отставлены в сторону, чтобы покупатели не вздумали расположиться, как в прежние, докоронавирусные времена. Так что перекусить можно, только стоя в укромном месте.

В ТРЦ «Макси» уровень оживленности можно было оценить на твердую троечку. В районе главного входа сотрудницы тщательно обрабатывали перила дезинфицирующим раствором.

Представительницы прекрасно пола, как и в «Лотос Плазе», активно пользовались возможностью обновить маникюр.

В обувном отделе «Chester» рассказали, что в первый день работы особого ажиотажа не было. В отдел может зайти только один человек, так что многие просто не выдерживали ожидания и уходили.

В другом обувном магазине «Tamaris» сообщили, что накануне людям приходилось подолгу выстаивать в очередях, чтобы просто зайти. Здесь утверждают, что первый день работы оказался весьма продуктивным в плане продаж.

- Народ переобувается. У нас много новых поступлений. Такого я давно не припомню. Вчера люди активно покупали обувь. Мы довольны,

- сказала продавщица.

Ближе к обеду очередь из десяти человек выстроилась к магазину «Спортмастер». Татьяна с подругой пристроилась в хвост очереди, решая, стоит ли тратить время.

- Столько лет в очередях не стояли. Конечно, опять тяжело к очередям привыкать. Постоим немного, посмотрим, как быстро она движется. Мы пришли, чтобы просто посмотреть, очень соскучились по магазинам,

- добродушно заметила Татьяна.

Во всех трех торговых центрах можно было встретить закрытые отделы, где так и не открыли двери для покупателей. Но тяга к шопингу постепенно возвращается, несмотря на все предупреждения об опасности заразиться.

Масочный режим строго соблюдается благодаря тому, что на входе стоит охрана и просто не пропускает людей без индивидуальных средств защиты.

Принципиальное изменение – это, конечно, очереди. Они настолько въелись в подкорку тех, кто застал эпоху развитого социализма, что возвращаться к бесполезному стоянию возле торговых залов, конечно, не хочется. Но, видимо, придется. Сомневаюсь, что в обозримой перспективе появится альтернатива.

Антонина Кябелева