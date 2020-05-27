27 мая 2020, 20:18
Общество

Петрозаводский лицей стал одной из лучших школ России

Выпускники Державинского лицея поступили в ведущие вузы страны

Державинский лицей попал в число лучших высших учебных заведений России. Лицей высоко оценило рейтинговое агентство РАЕХ, специалисты которого ежегодно проводят подобные исследования. По данным аналитиков, выпускники учреждения поступили в лучшие вузы страны. 

«С его полными официальными результатами можно ознакомиться на сайтах рейтингового агентства и его интернет-издания», - отметили в горадминистрации.

Тем временем последние звонки начали проводить в школах Петрозаводска. Традиционный праздник для выпускников школ проходит дистанционно, в феврале следующего года им предложат встретиться уже лично.

Обсудить
просмотр
168494
Метки: 
Карелия
Петрозаводск
Державинский лицей
новости Карелии