Петрозаводский лицей стал одной из лучших школ России

Державинский лицей попал в число лучших высших учебных заведений России. Лицей высоко оценило рейтинговое агентство РАЕХ, специалисты которого ежегодно проводят подобные исследования. По данным аналитиков, выпускники учреждения поступили в лучшие вузы страны.

«С его полными официальными результатами можно ознакомиться на сайтах рейтингового агентства и его интернет-издания», - отметили в горадминистрации.

Тем временем последние звонки начали проводить в школах Петрозаводска. Традиционный праздник для выпускников школ проходит дистанционно, в феврале следующего года им предложат встретиться уже лично.