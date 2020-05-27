Дорожную разметку обновят в Петрозаводске

Специалисты подрядной организации ООО «Дорлайн» обновят дорожную разметку в Петрозаводске.

«Подрядчик исполняет гарантийные обязательства за прошлый год, а также работает по новому контракту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - рассказали в мэрии.

Так, совсем скоро свежая разметка появится в трех районах Петрозаводска - на Кукковке, Зареке и Голиковке. Работу будут выполнять в технологии холодного пластика со светоотражающими стеклошариками. Подрядчик, вероятнее всего, завершит нанесение разметки на петрозаводских дорогах осенью 2020 года.