Субботник в Заозерье обернулся судом для волонтеров

Текст и фото: Антонина Кябелева

7 апреля в Прионежском районном суде состоялось судебное заседание по, казалось бы, банальнейшему вопросу: ликвидация несанкционированной свалки в селе Заозерье. Однако за внешней незначительностью данного судебного процесса скрывается парадоксальная ситуация, сложившаяся в Заозерье.

К ответственности хотят привлечь тех, кто бесплатно, на голом энтузиазме, пытается сделать село чище и привлекательнее. Почему общественная инициатива натыкается на сопротивление отдельных граждан, которые не устают жаловаться в различные инстанции? Окончательного ответа на этот вопрос мы не нашли, но версии, объясняющие происходящее, у нас появились.

Семейная пара Антонина и Томас Хайнрих переехали из Петрозаводска в Заозерье пять лет назад. Она — беломорчанка, он родом из Восточной Германии. В России Томас живет уже двенадцать лет, по-русски говорит свободно, хоть и с небольшим акцентом.

«В Германии я занимался бизнесом. Но жесткие условия не давали развиваться»,

- заметил Томас.

Антонина не представляла себе жизнь вне Карелии. В общем, все совпало и супруги остались в России.

В Заозерье они с нуля построили дом и привели в порядок территорию вокруг него. Антонина вспомнила, сколько мешков с мусором, старыми тряпками, бутылками пришлось вынести, прежде чем поляна возле дома обрела нынешний вид.

Конечно, особенности другого менталитета иногда ставили Томаса в тупик. Дочка Мия ходила в детский садик в Соломенном. Там на детскую площадку постоянно проникали через открытую калитку собаки. Взрослые, приводя детей утром, часто забывали запереть за собой калитку. В детском саду жаловались, что нет персонала, чтобы постоянно следить за калиткой. Как воздействовать на забывчивых родителей, там тоже не знали. Антонина и Томас быстро нашли выход: была заказана специальная табличка, предупреждающая о необходимости запереть за собой калитку. Дочка уже школьница, а табличка до сих пор висит.

«Мы недавно проезжали, мимо детского садика: табличка висит, калитка закрыта»,

- улыбнулась Антонина.

Правда, после появления таблички заведующая детсада на семейную пару стала смотреть с некоторой опаской. Томас искренне не понимает, почему простые вопросы вызывают такие сложности. По его мнению, с мусором получилась похожая ситуация.

В Заозерье и раньше проходили субботники по уборке своих и общественных территорий. Томас сразу обратил внимание на чисто организационные прорехи, которые часто сводили к нулю попытки очистить село от накопившегося мусора. По его мнению, мало призвать людей убрать территорию. Необходимо четко продумать, куда граждане будут складывать мусор, как и когда потом его вывезти.

«Если поставить мешки с мусором на улицу, а вывезти их через неделю или две, то энтузиазм у граждан поубавится. Птицы, собаки за это время снова растащат мусор по селу»,

- рассказал Томас.

В прошлом году Томас и Антонина вместе с другими активистами решили помочь в организации субботника. На вооружение были взяты простые принципы: выделение мешков в необходимом количестве, помощь тем, кому в одиночку не справиться с работой, оперативное информирование о собранном мусоре с целью его транспортировки. Мешки с отходами сразу перемещали на определенную площадку, откуда местной администрации его легче и дешевле вывезти одним рейсом. Весенний субботник, по словам Антонины и Томаса, прошел очень хорошо.

В октябре возникла идея привести в порядок улицу Центральную, на которой расположена заозерская средняя школа. Антонина рассказала, что содержанием улицы много лет никто не занимался, и она постепенно заросла мелким кустарников.

«Нам рассказали, что аллею сосен высадили, еще когда строилась школа. Со стороны школы территорию убирали. А через дорогу пешеходная улица постепенно зарастала кустарником. Из-за того, что вокруг все было заброшено, «потерялись» даже красивые сосны»,

- заметила она.

Центральную улицу основательно почистили.

«Пришлось провести несколько субботников. Приходили люди с бензопилами и инструментами, все активно помогали расчистить улицу»,

- вспомнил Томас.

К удивлению активистов перед ними открылся заасфальтированный пешеходный тротуар, о существовании которого многие заозерцы давно забыли.

Сейчас Центральная улица выглядит по-весеннему радостно. Здесь ни мусора, ни грязи, а на красивых соснах появились оригинальные скворечники.

«Это называется теория разбитых окон. Мусорить легче там, где грязно. Там, где мы убрали грязь и скосили траву, там уже стыдно мусор бросать»,

- добавил Томас.

С улицы Центральная вывезли 13 машин веток. По согласованию с заозерской администрацией, для их складирования отходов было выбрано большое поле на улице Радужная. Так как вывозить древесные остатки на свалку и дорого, и неразумно, с экологической точки зрения, было решено их переработать в щепу, чтобы потом использовать для благоустройства или мульчирования почвы.

В декабре 2022 года была зарегистрирована автономная некоммерческая организация (АНО) «Эстетика Заозерья». Именно с этой организацией местная администрация заключила договор о постепенной переработке веток.

Но, видимо, кому-то активная деятельность по благоустройству Заозерья не пришлась по душе. Во всяком случае, в Министерство природных ресурсов и экологии РК поступила жалоба о наличии несанкционированной свалки в Заозерье. Сотрудники министерства выехали на место, зафиксировали горы необработанных сучьев и подали иск в суд на администрацию Прионежского района с требованием ликвидировать свалку.

В качестве соответчика была привлечена некоммерческая организация «Эстетика Заозерья», согласившаяся бесплатно на добровольных началах переработать древесные отходы.

«В администрации было проведено заседание с участием депутатов, на котором было принято решение, что эти ветки будут перевезены и складированы на муниципальной территории. Не вдоль дороги, где проводилась вырубка, а в другое место, в более отдаленное, чтобы не мешать. И в дальнейшем они будут перерабатываться, потому что вывозить ветки на свалку у администрации нет финансовых ресурсов. Более гуманный и экологический способ — переработать их в щепу»,

- объяснила в суде председатель некомменческой организации «Эстетика Заозерья» Антонина Хайнрих.

Интересно, что ветки были перевезены в конце ноября 2022 года, а некоммерческая организация зарегистрирована 13 декабря 2022 года. То есть уже после того, как на улицу Радужная перевезли ветки. Тем не менее некоммерческую организацию привлекли к разбирательству в качестве соответчика.

Председатель АНО «Эстетика Заозерья» добавила, что местная администрация предупреждала граждан, в какое место будут перевезены ветки с их последующей переработкой.

«Было перевезено порядка тринадцати машин веток, и было сформировано тринадцать куч. Сейчас остались две кучи»,

- заметила Хайнрих.

По ее словам, переработка замедлилась из-за того, что весна оказалась холодной, а последние кучи находятся в низине, и они еще до конца не оттаяли. Но львиная часть собранных отходов переработана. Представитель Минприроды предложил подождать до середины мая, чтобы волонтеры могли успеть переработать оставшиеся объемы. Он сообщил, что готов заключить мировое соглашение, если к 11 мая территория будет освобождена от веток.

Очевидно, что эта конфликтная ситуация скоро будет исчерпана. На территории остался совсем небольшой объем для переработки, а волонтеры помогают Антонине и Томасу завершить работу. Около дома семьи Хайнрих аккуратно выстроились мешки со щепой, которые можно использовать для благоустройства и частных, и общественных территорий.

Но самое печальное, что нынешнее судебное разбирательство — это не просто досадное недоразумение. Стремление сделать поселок лучше, чище, безопаснее у некоторых граждан почему-то вызывает раздражение. Обращение в Минприроду, полицию, прокуратуру по поводу свалки, рассказали Томас и Антонина, далеко не первая жалоба. «Некоммерческая деятельность - это очень интересно, с точки зрения создания сообщества людей», - заметила Антонина.

Переформатировать инициативную группу в некоммерческую организацию, по ее словам, было решено с желанием реализовать на территории Заозерья более масштабные проекты по благоустройству села, которые требуют финансирования. Получить средства на реализацию проектов можно благодаря государственной поддержке, через гранты и субсидии.

«Наша некоммерческая организация просуществовала меньше полугода. Но мы столкнулись с каким-то труднообъяснимым скрытым сопротивлением со стороны отдельных граждан»,

- заметила Антонина.

Томас считает, что многие люди просто не знают, чего они, вообще, хотят. Одновременно, предположил Томас, на психологическом уровне у людей силен страх перед любыми переменами. Любые изменения часто воспринимаются негативно, даже если речь идет об элементарном благоустройстве. Он уверен, что все опасения быстро бы развеялись, если бы этих людей можно было вовлечь в общественную деятельность. Но, по его словам, они предпочитают оставаться в стороне. Возможно, предположил Томас, у людей просто нет опыта общественной работы.

«Мы сейчас на распутье. Либо мы продолжим реализовывать проекты по благоустройству, либо, если нам придется постоянно оправдываться за свою же общественную работу, которую мы выполняем бесплатно, нам придется их свернуть. Хотя в Заозерье немало людей, с которыми у нас сложились прекрасные отношения. Они готовы вкладывать свой труд, чтобы изменить к лучшему жизнь в селе. Но в любом случае необходим какой-то центр, где бы люди могли встретиться, обсудить, что им, действительно, нужно, что для них важно»,

- поделилась своими сомнениями Антонина.

И Томас, и Антонина уверены, что должно пройти время, чтобы в Заозерье люди почувствовали, что сами многое способны изменить, не дожидаясь, что все проблемы за них решит государство. Другой вопрос, как быстро придет это понимание.

В Карелии немало прямо противоположных примеров. Там, где односельчанам удается объединиться, происходят, действительно, чудеса. Достаточно вспомнить карельское село Ведлозеро, где местные жители построили Дом карельского языка. Здесь пьют чай с калитками, учат детей карельскому языку, ткут, вяжут, шьют, мастерят, организуют выставки, проводят конференции, принимают туристов. Дом, который принадлежит общественной организации, строили всем селом, привлекали спонсоров, сочиняли гранты, делали для ярмарок сувениры, пекли на продажу калитки. Если бы вместо этого ведлозерцы сочиняли кляузы, то сегодня они бы жили совсем в другом культурном пространстве.

Мы сами создаем мир, в котором живем. И если он — сплошное недоразумение, причем неухоженное и грязное, то виноваты в этом мы сами. Правда, для того чтобы в этом признаться, необходимо мужество.

Мне будет искренне жаль, если усилия Антонины и Томаса оживить жизнь в Заозерье разобьются об очередную жалобу. Но, конечно, невозможно заставить людей жить лучше, интереснее, насыщеннее, если они этого не хотят…