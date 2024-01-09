Карелия: Хроника новогоднего празднования и выживания

Текст: Елена Малишевская

4 января у меня в квартире пропала холодная вода, вместе с ней, соответственно, перестала работать и канализация. Аварийная служба предупредила: «Сегодня специалисты могут и не приехать, вызовов очень много». Я поехала в магазин и купила сорок литров воды. 5 января из кранов перестала течь и горячая. Честно говорят, было страшно: а что если полетит и отопление? К вечеру судьба сжалилась и послала мне двух мужиков в ватных форменных куртках. Они походили, где-то постучали, где-то включали горелку, около часа коммунального колдовства - и блага цивилизации вернулись в мою квартиру. Как провели новогодние праздники другие жители Карелии? Подготовила для вас небольшой обзор.

Жильцам дома № 6 по Лососинскому шоссе было гораздо хуже. 1 января вышли из строя батареи центрального отопления. 4 января замерзли и трубы водоснабжения.

«Будет потепление – будем делать»,

- говорили им сотрудники управляющей компании.

В этом доме 14 квартир, в них проживают около сорока человек. Спасаются только обогревателями. Нагрузка на электросеть колоссальная, жильцы дома не уверены, что выдержит проводка. Дом признан аварийным, там давние проблемы со всеми системами жизнеобеспечения. «Вся канализация течет под дом», - рассказывают жильцы. В квартире № 4 недавно обрушился потолок. В новогодние каникулы новое испытание – выжить в сильные морозы без тепла и воды. 8 января их коммунальные мучения продолжаются.

Жители поселка Чална с 3 по 6 января оставались без электричества. 8 января - снова экстренное отключение в 10.21. Прионежская сетевая компания в ответ на обращения советовала людям не включать лишние электроприборы, пока не спадут морозы.

«Как они, вообще, рассчитывают эти мощности? У нас 15 кВт, мы используем максимум 5! Кто с этим их хозяйством должен разбираться? Кто-то включил больше, чем ему предоставили? Ну бред же! Если КТП рассчитана на то количество энергии, которое выдали потребителям, то такого, как сейчас не может произойти. Есть же элементарная физика! Если у них кто-то забирает больше, то почему другие страдают? Все включили отопление, как они говорят. Или все включили обогреватели? И все сразу сломалось?»,

- писали возмущенные жители Чалны.

И таких аварий — массовых, локальных, внутридомовых, внутриквартирных — сотни по всей Карелии! ЖКХ республики посыпалось, не выдержав морозов. Неуместным на этом фоне выглядело заявление председателя Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Заксобрания республики Леонида Лиминчука. По его мнению, коммунальные системы Карелии с честью проходят испытание продолжительными низкими температурами.

«Мы не слышим об экстренных остановках котельных, лишь о локальных проблемах, в основном на внутридомовых сетях. Сейчас источники теплоснабжения работают без особых проблем»,

— заявил депутат.

То есть людям, сидящим без света, воды, канализации, нужно было успокаиваться тем, что таких, как они, — не так много, как могло бы быть? Такое себе утешение.

Страшную статистику предоставило МЧС Карелии. С 1 по 8 января в республике случилось 32 пожара, в результате которых погибли семь человек.

«1 января в г. Сортавала, ул. Локомотивная, д.17А произошел пожар в жилом доме. В результате повреждена комната на площади 10 кв.м. в квартире №4. На пожаре погибли два человека: Ванеев Виталий Михайлович, 1978 года рождения, Поторочина Татьяна Владимировна, 1989 года рождения (оба неработающие). Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении»,

- рассказали в МЧС Карелии.

По факту гибели людей Следственный комитет России проводит проверку.

По предварительной информации установлено, что основной причиной произошедших пожаров с гибелью людей стало неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении). Один из пожаров предположительно возник в результате аварийного режима работы электрической сети частного жилого дома. В другом наиболее вероятной причиной называется аварийный режим работы электросети автомобиля.

Также к причинам такого большого количества погибших на пожарах людей в МЧС Карелии относят:

- установившуюся аномально низкую температуру воздуха на территории Карелии;

- перегрузку электросетей в связи с повышенным использованием электронагревательных приборов;

- позднее обнаружение пожаров в вечернее и ночное время (в период с 21:30 до 4:00 ч.);

- нахождение погибших в состоянии сна.

Приготовленная для массовых гуляний площадь Кирова практически пустовала. Рождественская ярмарка торжественно открылась и тут же, по сути, закрылась. Самыми морозоустойчивыми, как ни странно, оказались торговцы из Дагестана: 6 января из тридцати палаток работали только пять «дагестанских».

Предлагали ходовой в морозы товар: овечьи шкуры, вязаные носки, теплые шапки и платки. Вот только покупателей не было.

«В прошлом году на ярмарку приезжали, было не так холодно. Мы столько километров проехали, что ж теперь — дома сидеть? Вот стоим, торгуем»,

- рассказывали предприниматели из солнечного Дагестана.

Мороз не мешал любителям зимних активностей кататься на коньках. Конечно, на катке было не так многолюдно, как могло бы быть, но в минус 35 вообще удивительно было увидеть катающихся на площади Кирова. Особенно девочек в капроновых колготках.

Самых маленьких горожан качели-карусели так и не дождались.

А вот в театрах и музеях Петрозаводска было многолюдно. Несмотря на сильные морозы, семьи с детьми доезжали до культурных учреждений столицы Карелии.

«Все новогодние спектакли состоялись с аншлагом, билеты на них были проданы еще до Нового года»,

- рассказали в Музыкальном театре Карелии. За время новогодней кампании театр дал 30 спектаклей, которые посмотрели более 15 тысяч зрителей.

«Рождественские каникулы, несмотря на сильные морозы, прошли в теплой обстановке. Наши гости смогли ознакомиться с экспозицией, своими руками смастерили сувениры и научились печь карельские калитки и сульчины»,

- рассказали в культурном центре «Петровский».

Все театры выдержали морозы, коммунальных аварий удалось избежать, даже в таком ненадежном здании, как у «Творческой мастерской».

Многие жители Карелии выезжали за город и делились с нами прекрасными фотоснимками. Карельский лес красив в любое время года, но в сильные морозы он величав и сказочен.

Жители республики, выезжавшие на турбазы, рассказывают, что многие домики пустовали. Все-таки температура ниже тридцати градусов мороза распугала часть гостей Карелии.

Такими были новогодние каникулы: для кого-то печальными, и даже трагичными, для кого-то забавными и познавательными. Всем, кто приступил к работе, желаем мягкого выхода из многодневного отдыха и плодтвороной рабочей недели. // Фото: Петрозаводск говорит, МЧС Карелии, Музыкальный театр Карелии, Центр культуры "Петровский", Наталья Корнева.