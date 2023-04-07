Как помочь вашему ребенку в пубертатный период

Когда ребенку от 10 до 14 лет, родители порой сталкиваются с незнакомыми до этого проблемами.

У ребенка идет активное половое созревание, он начинает плохо учиться, семья ему не авторитет. Мальчики становятся агрессивными, девочки начинают думать о мальчиках и выбирают себе не тех, кто нравится родителям. У ребенка переходит интерес с учебы на друзей, явно выраженное стремление к самовыражению. От родителей хочется отдалиться. Мир ребенка начинает восприниматься в черно-белом цвете, происходит некое «бунтарство» по отношению к предыдущим ценностям. Как быть?

В студии мы предлагаем психологу разговор о конкретных детях и их поведении. (Видео).