Как бороться с голодом и меньше перекусывать, рассказала врач

Людям, которые следят за своим весом, важно меньше перекусывать. Как избежать ощущения голода, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, когда подступает голод, нужно медленно выпить стакан теплой воды и подождать 15 минут. Если есть по-прежнему хочется, значит, действительно пора.

- Минимальный промежуток времени между приемами пищи составляет три часа, а максимальный - пять часов,

- заявила врач.

Она посоветовала есть трижды в день. Завтракать в первые 30-40 минут после пробуждения, обедать и ужинать не позднее 20:00, а лучше в 19:30, как минимум за три часа до сна. Если человек поздно просыпается, его активный день короткий, то перекусы не нужны.

Зухра Павлова призвала также не бояться роста сахара и инсулина. Если в рационе не будет много быстрых углеводов, особенно вечером, а в качестве перекуса будут овощи и фрукты с белком, а не торты или печенье, то с инсулином и с сахаром все будет в полном порядке. // фото: pxhere.com