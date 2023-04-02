Онколог предупредил о вызывающих рак шампунях

Сухие шампуни, содержащие бензол, повышают риск развития онкологии. Об опасности таких средств по уходу за волосами предупредил старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России Игорь Самойленко.

«Бензол может вызывать разные виды опухолей, в зависимости от того, с чем контактирует. Это канцероген широкого спектра действия»,

- цитирует специалиста РИА Новости.

Из-за того, что бензол обладает хорошей летучестью, он может попасть в дыхательные пути и стать причиной развития рака легких. Попадание вещества на кожу, тоже не грозит ничем хорошим и может спровоцировать рак кожи.

Самойленко считает, что лучше совсем не пользоваться сухим шампунем, в составе которого есть бензол. В жидких шампунях, как правило, этого опасного вещества нет. // фото unsplash.com