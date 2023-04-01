Более 100 новых случаев COVID-19 выявлено в Карелии за сутки

В Карелии за минувшие сутки выявили 104 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, шесть человек были госпитализированы. Выздоровели и были выписаны 184 человека, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Летальных исходов за сутки в Карелии не зафиксировано.

За прошедшие сутки в России выявили 9 946 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 36 человек умерли, 12 284 поправились, 1 164 были госпитализированы. За время пандемии скончались 397 281 человек, выздоровели 22 007 788. Всего было выявлено 22 646 535 случаев COVID-19.

Больше всего заболевших за сутки выявили в Москве, Петербурге, Воронежской области. // фото freepik.com