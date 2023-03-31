Врач назвала причины появления перхоти

Перхоть, зуд, раздражение кожи головы может вызвать шампунь или бальзам. Но чаще всего перхоть указывает на проблемы с организмом. Такое мнение в беседе с Life выразила трихолог и дерматовенеролог Ирина Удалова.

Причинами появления белых хлопьев в волосах могут быть патологии ЖКТ, дефицит витаминов и микроэлементов, патологии эндокринной системы, грибок или себорейный дерматит.

Курение, нездоровое питание, затянувшийся стресс, неправильный уход могут также стать причинами неприятной проблемы. Удалова советует россиянам, столкнувшимся с перхотью, идти к врачу. // фото unsplash.com