31 марта 2023, 20:44
Врач назвала причины появления перхоти
Появление белых хлопьев в волосах может указывать на проблемы со здоровьем
Перхоть, зуд, раздражение кожи головы может вызвать шампунь или бальзам. Но чаще всего перхоть указывает на проблемы с организмом. Такое мнение в беседе с Life выразила трихолог и дерматовенеролог Ирина Удалова.
Причинами появления белых хлопьев в волосах могут быть патологии ЖКТ, дефицит витаминов и микроэлементов, патологии эндокринной системы, грибок или себорейный дерматит.
Курение, нездоровое питание, затянувшийся стресс, неправильный уход могут также стать причинами неприятной проблемы. Удалова советует россиянам, столкнувшимся с перхотью, идти к врачу. // фото unsplash.com