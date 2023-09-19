Как петрозаводчанка поняла, что ее и соседей хотят обмануть

Женщина уверена, что объявление на втором подъезде по улице Инженерная, 21 повесили мошенники. На небольшом клочке бумаге черным по белому неизвестные написали, что будет произведена замена домофона. Для того, чтобы получить новые ключи, жильцы подъезда должны оставить заявление на сайте по QR-коду.

«Сомнения сразу одолели меня: домофон в рабочем состоянии, устанавливали его за счет жильцов подъезда. С чего вдруг управляющая компания решила расщедриться и установить другой?

Насторожило и то обстоятельство, что сайт предназначен исключительно для оплаты — больше информации никакой! И еще смутил тот факт, что объявление появилось в воскресенье, когда в УК не дозвониться, а в понедельник уже обещали ключи раздать»,

— рассказала Евгения Митрофанова.

Евгения позвонила в управляющую компанию, чтобы уточнить информацию. Ей ответили, что никто домофон менять не собирался и рекомендовали незамедлительно убрать объявление.

Успел ли кто-нибудь пострадать от рук мошенников или нет, пока неизвестно.//фото Евгении Митрофановой

.