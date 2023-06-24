Как петрозаводчане развлекаются на День города
В Петрозаводске продолжается празднование Дня города. Официальные мероприятия закончились – идут неофициальные.
Не сказать, что площадь Кирова полна народу. На сцене поют, у сцены приплясывают. Возможно, сказываются строгие меры безопасности. При входе все проходят через рамку, тщательно проверяют сумки, косметички и жидкости.
На Аллее учебных заведений Институт филологии предлагает вытянуть бумажку с цитатой и угадать произведение.
Представлены Волотеры победы. Желающие могут попробовать плести маскировочные сети.
Иван Хрусталев, член поискового клуба «Энергия» увлеченно и со знанием дела рассказывает об экспонатах выставки Центра героев Донбасса.
Есть любопытный артефакт - это мишень, на которой есть надпись «Шуя». Директор Шуйской школы Воинов (позывной «Шуя») ушел добровольцем и сейчас находится в зоне СВО.
А рядом ребята проводят викторину на знание истории Великой Отечественной войны. Тем, кто отвечает на вопросы, дают ленточки цветов Карельского флага.
Задания посложнее - квиз для выпускников.
Красный крест учит оказывать первую помощь. Атомосферно.
Гуляния продолжатся до вечера.