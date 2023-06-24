Как петрозаводчане развлекаются на День города

В Петрозаводске продолжается празднование Дня города. Официальные мероприятия закончились – идут неофициальные.

Не сказать, что площадь Кирова полна народу. На сцене поют, у сцены приплясывают. Возможно, сказываются строгие меры безопасности. При входе все проходят через рамку, тщательно проверяют сумки, косметички и жидкости.

На Аллее учебных заведений Институт филологии предлагает вытянуть бумажку с цитатой и угадать произведение.

Представлены Волотеры победы. Желающие могут попробовать плести маскировочные сети.

Иван Хрусталев, член поискового клуба «Энергия» увлеченно и со знанием дела рассказывает об экспонатах выставки Центра героев Донбасса.

Есть любопытный артефакт - это мишень, на которой есть надпись «Шуя». Директор Шуйской школы Воинов (позывной «Шуя») ушел добровольцем и сейчас находится в зоне СВО.

А рядом ребята проводят викторину на знание истории Великой Отечественной войны. Тем, кто отвечает на вопросы, дают ленточки цветов Карельского флага.

Задания посложнее - квиз для выпускников.

Красный крест учит оказывать первую помощь. Атомосферно.

Гуляния продолжатся до вечера.