Движение троллейбусов в День Петрозаводска будет продлено

ПМУП «Городской транспорт» напоминает, что в связи с празднованием Дня города 24 июня 2023 года троллейбусы работают по расписанию воскресенья. Движение началось с 08:30 и будет продлено до 00:30 из центра города.

Движение маршрута № 5 в течение всего дня организовано следующим образом:

К/ст. «Лыжная улица» – Лыжная улица – улица Ровио – Комсомольский проспект – Красноармейская улица – площадь Гагарина – проспект Ленина – улица Куйбышева – улица Михаила Иссерсона – набережная Варкауса – улица Мелентьевой – улица Зайцева – к/ст. «ДСК» – улица Зайцева – улица Мелентьевой – набережная Варкауса – улица Михаила Иссерсона – улица Куйбышева – проспект Ленина – площадь Гагарина – Красноармейская улица – Комсомольский проспект – улица Ровио – улица Лыжная – к/ст. «Лыжная улица».

Последние рейсы по маршруту № 1 будут проходить через остановку «Карельская государственная филармония» (проспект Ленина) в 00:10, 00:25, 00:40; прибытие на к/ст. «Кемская улица» в 00:30, 00:45, 01:00; через остановку «Улица Куйбышева» (проспект Ленина) в 00:05, 00:25, 00:40; прибытие на к/ст. «Улица Хейкконена» в 00:30, 00:45, 01:00.

Последние рейсы по маршруту № 3, организованные через улицу Михаила Иссерсона, будут проходить через остановку «Администрация Петрозаводска» (улица Куйбышева) в 00:10, 00:35; прибытие на к/ст. «Заводская улица» в 00:30, 00:55; через остановку «Гимназия № 30» (улица Куйбышева) в 00:10, 00:30, прибытие на к/ст. «Хлебокомбинат» в 00:30, 00:55.

Последние рейсы по маршруту № 5 будут проходить через остановку «Администрация Петрозаводска» (улица Куйбышева) в 00:30; прибытие на к/ст. «ДСК» в 00:45; через остановку «Гимназия № 30» (улица Куйбышева) в 00:05, 00:30; прибытие на к/ст. Лыжная улица» в 00:30, 00:50.

Последние рейсы по маршруту № 6 от остановки «Улица Еремеева» в 00:15, 00:40, прибытие на к/ст. «Товарная станция» в 00:30, 00:55; последний рейс в сторону к/ст. «Улица Корабелов» будет организован через улицу Михаила Иссерсона, через остановку «Гимназия № 30» (улица Куйбышева) в 00:30, прибытие на к/ст. «Улица Корабелов» в 00:50.