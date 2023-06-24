Теперь YouTube может синхронно переводить видео

На YouTube стала доступна новая функция — автоматический перевод видео на разные языки. Перевод выполняет нейросеть. А автору достаточно необходимо дать свое согласие на то, что его видео будут анализироваться и озвучиваться искусственным интеллектом. Автор также может вносить поправки в сгенерированные нейросетью субтитры. Затем нейросеть переводит написанный текст в голос.

Сейчас функция находится в стадии бета-тестирования. Малое количество роликов переведено, но ситуацию обещают изменить к концу 2023 года — тогда большинство видео будут доступны на нескольких языках. В будущем также хотят сделать так, чтобы ИИ мог озвучивать не монотонно, а с учетом интонаций и движений губ.

Пока интеллектуальный перевод поддерживает только английский, испанский и португальский языки. В России с 2021 года есть свои технологии перевода YouTube-роликов и даже прямых эфиров на русский. // Фото: rawpixel.com / Freepik