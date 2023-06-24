Врачи и новая хозяйка покалеченного пса борются за его жизнь

Истерзанного, но живого пса случайно нашел в канаве житель поселка Ведлозеро. Это случилось спустя двое суток после трагедии. За его жизнь сейчас борются ветеринары и новая хозяйка.

«Мы все думали, что соседский пес убит и уже закопан. Удивлению не было предела, когда недалеко от нашего дома муж случайно наткнулся на искалеченное животное. Пес был без сознания, но еще дышал. Оказывается, он пролежал в канаве под дождем почти двое суток. Как собака попала сюда, остается только догадываться. Зрелище не для слабонервных: в пробитой голове завелись личинки мух. Муж принес на руках собаку домой», — рассказала подробности Айно Матякова.

Собаку срочно пришлось везти в город на ветеринарную станцию. Экстренному пациенту доктора оказали неотложную медицинскую помощь. А потрудиться было над чем: отек головного мозга, открытая черепно-мозговая травма, раздробление костей свода черепа.

Совершенно незнакомая женщина из очереди протянула мне деньги на лечение собаки. Я даже поблагодарить ее не успела. Также друзья и знакомые подключились к нашей беде. Надежда на его выздоровление у нас все же есть.

Жители поселка Ведлозеро говорят, что характер у этой собаки добрый и ласковый. Они не могут найти ответ на вопрос, почему с ним так поступили?

«Живи! Только живи! Я тебя заберу к себе! Ты будешь самой счастливой собакой!»

— шептала на ушко своему новому питомцу Айно. У женщины дома есть три кота и еще две собаки. И для нового четвероного друга у нее всегда найдется порция каши и море любви.

То, что пес выжил и его нашли – иначе как чудом не назовешь.

Сегодня состояние здоровья собаки оценивается как стабильно тяжелое. Врачи и новая хозяйка борются за его жизнь.// Фото: Айно Матякова