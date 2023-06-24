Город Петрозаводск родился благодаря реке Лососинке

В преддверии Дня города мы пришли к устью реки Лососинки, где город действительно начинался, и вдруг нашему взору предстал круизный лайнер, собирающийся пришвартоваться в порту Петрозаводска. Он предстал как образ приближающегося в 1700-х годах смоленого карбаса, на котором находился граф Александр Меншиков (еще не князь и не Санкт-Петербургский генерал-губернатор). Ему предстояло решить вопрос организации оружейного завода в устье реки Лососинницы.

Вопрос был решен в пользу будущих петрозаводчан, любящих свой город и празднующих его зарождение, датиреумое 1703 годом.

В пользу решения основания нашего города играло то, что здесь в болотах и озерах намывались бляшки железистой руды, а наличие судоходного сообщения с Ладогой и Балтикой помогало доставлять будущие пушки без особых хлопот. Бурная же река Лососинница сверлила стволы Петровских пушек. (Видео)