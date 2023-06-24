Пенсионерка из Карелии может претендовать на запись в «Книге рекордов»

Текст и фото: Алина Гапеева

На праздник в Нижней Салме собралась вся деревня: и местные, и дачники. Приезжали самодеятельные артисты Пряжинского района, пели, танцевали, декламировали стихи. Им хлопали, их подбадривали, но шквал аплодисментов сорвала Любовь Догодькина из Эссойлы. Она вышла в спортивном трико на импровизированную сцену и под музыку, улыбаясь, начала делать наклоны вправо и влево, потом сложилась пополам и достала лбом коленки, а затем сделала шаг вперед и… вуаля! Легко села на шпагат.

Казалось бы, ну что такого сложного, чтобы так восторгаться? Есть нюанс: Любови Ильиничне Догодькиной из Эссойлы 82 года!

Ее гибкости могут позавидовать даже двадцатилетние. В своем солидном возрасте пенсионерка не только свободно садится на шпагат, но и встает на лопатки, стоя на прямых ногах, достает локтями до земли, каждое утро делает полуторачасовую зарядку. Гимнастка почтенного возраста не скрывает, как ей удается сохранить гибкость и бодрость духа.

Она из поколения «детей войны». Родилась 28 мая 1941 года в поселке Лоухи в многодетной семье. Что может запомнить кроха, которой к началу Великой Отечественной войны исполнилось всего несколько дней? Но помнит, что очень боялась людей в военной форме. И сегодня не может объяснить, почему.

Папа ушел добровольцем на фронт, а мама вместе с тремя ребятишками эвакуировалась в Вологду. Я почти ничего не помню. Припоминается только один случай, когда я хлебные карточки уронила в лужу. Такой ужас! Мне их потом сушить пришлось, иначе родные могли остаться без хлеба,

— рассказывает она.

Все выжили. После войны семья воссоединилась и пополнилась еще шестью ребятишками.

Тяга к гимнастике у Любы проявилась в школьном возрасте. Она занималась акробатикой в спортивной секции при школе. Ей нравилось делать акробатические трюки, выполнять гимнастические элементы, особенно на бревне и брусьях. Кто знает, может быть, и стала бы знаменитой гимнасткой, родись она в другое время и в другом месте. Но в послевоенной стране была счастлива тем, что может заниматься в гимнастическом зале школы.

По правде говоря, гимнастику она никогда не забывала. Даже когда зарядку было некогда сделать, она старалась держать мышцы спины и пресса в тонусе, чтобы осанка была правильной.

Любовь Ильинична сорок лет отработала бухгалтером в совхозе «Эссойльский». Хотя эту ее должность трудно было назвать кабинетной. Работники совхозной администрации наравне с другими трудились на сенокосе, перебирали картофель, а если отключали электричество, то им приходилось вручную доить коров. Женщин, и ее тоже, посылали в прорыв на любую работу, и никого не волновало, когда же сельские специалисты будут выполнять свои непосредственные обязанности. С толстенной кипой документов вечером Любовь шагала домой, где ее ждали домочадцы и домашние заботы.

И уж совсем было не до физических упражнений, когда тяжело заболел муж. Вместе они боролись против страшного диагноза. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Почти пятнадцать лет Любовь Ильинична живет без супруга.

Она призналась, что сейчас врачи запретили ей заниматься физическими нагрузками, ссылаясь на медицинское противопоказание. Сын и дочь также придерживаются мнения докторов.

«Побереги себя!» — не раз приходилось слышать ей слова предостережения дочери. Волнение родных вполне оправданно: солидный возраст и жизненные переживания дают о себе знать. Но пенсионерка великих спортивных задач перед собой и не ставит. Физические упражнения делает по силам и секрета из этого не делает. Сначала разминка: наклоны и повороты головой, махи и вращения руками, потом наклоны и вращение туловищем. После того как тело достаточно размято, внимание уделяет ногам. Сначала легкая растяжка, потом — шпагат. Можете попробовать.

«Раньше я могла делать кувырки, перевороты вперед и назад, занималась бегом и открывала купальный сезон в начале мая. Сейчас я стала немного осторожничать»,

— утверждает Любовь Ильинична.

А вот взрослая внучка, которая пошла по стопам Любови Ильиничны, увлечение бабушки всячески поддерживает. Более того – она ею гордится.

«Бери пример с бабушки!», — порекомендовал тренер, когда девушка показала ему фото спортивных достижений бабули.

При всем при этом Любовь Ильинична с виду мало чем отличается от других среднестатистических бабушек. Любит разгадывать кроссворды, летом проводит время на даче: ходит за ягодами и грибами, сажает огород. Причем почти все овощи, выращенные на садовом участке, раздает родственникам и знакомым.

Пожилая спортсменка на практике показала, что невозможное возможно. Даже некоторые элементы акробатики можно освоить в любом возрасте, как говорится ,было бы желание и здравый смысл, чтобы не переусердствовать. Есть у нее и еще один секрет: надо любить жизнь, тогда все можно превозмочь, даже с возрастом поспорить.



