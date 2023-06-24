Карельского депутата попытались привлечь к ответственности за слова

Текст и фото: Антонина Кябелева

22 июня судья Кемского городского суда Елена Кручинова вынесла решение по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, в котором в качестве истца выступил директор Кемского рыбоводного завода Виктор Казак, а в качестве ответчика депутат ЗС РК Андрей Монастыршин.

Сам Казак в заседании не участвовал, его интересы представляла адвокат Оксана Анциферова. Монастыршин и его защитник - юрист Елена Пальцева - хоть и находились в Петрозаводске, но смогли принять участие в судебном разбирательстве с помощь видеоконференцсвязи.

Причиной обращения Виктора Казака в суд стало заседание парламентского комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии в январе 2023 года. На нем Монастыршин, ссылаясь на информацию, полученную от избирателей, поднял вопрос о том, каким образом на рыбзаводе контролируется вылов семги и как ее возвращают в обычную среду обитания после изъятия икры. Депутат предположил, что возможны злоупотребления со стороны работников завода, которые могут заниматься нелегальной торговлей рыбой.

Директор Кемского рыбоводного завода, являющегося структурным подразделением госучреждения «Главрыбвод», посчитал, что высказывания депутата носят порочащий характер, не соответствуют действительности и задевают его деловую репутацию. Виктор Казак просил суд признать распространенную на заседании комитета информацию не соответствующей действительности, порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию, и в качестве компенсации морального вреда взыскать с Монастыршина 30 тысяч рублей.

Позиция истца состояла в том, что депутат на заседании комитета фактически обвинил сотрудников завода в злоупотреблениях, рассказав об этом как о свершившемся факте. Оксана Анциферова обратила внимания, что после заседания комитета была проведена прокурорская проверка, которая не нашла нарушений в работе завода. По ее словам, прозвучавшую на комитете информацию «все присутствующие восприняли как свершившийся факт, не требующий доказывания». Адвокат отметила, что после публикаций в СМИ и соцсетях информации с заседания комитета граждане восприняли слова депутата как утверждение о злоупотреблениях на заводе. Анциферова заметила, что Монастыршин не указал тех избирателей, которые жаловались ему на нарушения со стороны сотрудников завода.

«Кто же эти люди? Кто эти избиратели, которые неоднократно жаловались депутату на беззакония со стороны рыбзавода? Как фамилии этих избирателей, и являются ли они избирателями данного депутата?»

- эмоционально выступала адвокат.

«Голословное выступление ответчика с бравадой, с применением красного словца для большей пущи по итогу привело к нравственным страдания человека», - сказала адвокат.

В суде была воспроизведена видеозапись с заседания комитета ЗС РК.

«Я предполагаю, это мое мнение, предположение, что как раз сотрудники, возможно, сотрудники Рыбзавода, нелегально торгуют семгой»,

- так Монастыршин обозначил проблему на заседании комитета.

«Мне жители Кемского района жалуются, что сотрудники якобы, якобы злоупотребляют», - еще одна цитата из выступления депутата. На заседании он пытался выяснить, как организован контроль за выловом рыбы.

В суде Монастыршин заметил, что существующие формы контроля, о которых говорилось на заседании комитета, недостаточны, и необходимо установить стационарные видеокамеры в месте, где осуществляется отлов рыбы.

Елена Пальцева настаивала, что депутат лишь высказал свое предположение, которое является оценочным суждением и не может быть квалифицировано как утверждение о свершившемся факте. Одновременно субъективное восприятие гражданами чьих-то высказываний, статей, сообщений не должно влиять на их правовую оценку.

Пальцева обратила внимание, что работа депутата заключается в том, чтобы поднимать злободневные проблемы, которые беспокоят избирателей. Позиция защиты заключалась в том, что депутат не утверждал о свершившемся факте, а лишь высказал свое предположение, причем, в довольно корректной форме.

Судья Елена Кручинова приняла решение отказать Виктору Казаку в удовлетворении иска. У него остается возможность обжаловать его в Верховном суде Карелии.