09 мая 2021, 10:28
Политика

Как найти черную кошку в темной комнате, если ее там нет

Политолог размышляет о «политическом недоразумении» на выборах мэра Петрозаводска

Приближается к завершению эпопея с отбором претендентов главы Петрозаводского городского округа. Все ближе и ближе развязка интриги: кто же займет горячее кресло мэра.

Почему горячее? Потому что груз накопившихся городских нерешенных проблем с каждым годом нарастает снежным комом. И пока никто не смог найти пути решения наиболее острых и горящих из них.

Своих кандидатов в городничие официально выдвинули «Справедливая Россия за правду», КПРФ, ЛДПР, партия Роста, и малоизвестная партия Социальной справедливости. Нет официально выдвинутой и даже политически поддержанной кандидатуры от Единой России. И это, конечно вызывает законный вопрос о состоянии республиканских единороссовских рядов. Видимо единоросам трудно определиться с политической поддержкой, если уж не с выдвижением своего кандидата.

Автором этого недоразумения является политический блок правительства Карелии, не сумевший согласовать единого кандидата на главный городской пост.

В итоге: в отборе участвуют один действующий член правящей партии Единая Россия и два действующих члена правительства Карелии, не члена партии. Екатерина Кочакова – депутат Лендерского сельского поселения – член Единой России, Заместитель Председателя Правительства Карелии по социальным вопросам Игорь Корсаков и Заместитель Главы Карелии по внутренней политике Владимир Любарский (Оба не члены «Единой России»).

Об этом и многом другом в программе «Иначе» - Александр Чаженгин. (Видео)

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