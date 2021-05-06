Депутаты Заксобрания Карелии раскрыли свои доходы

Депутаты Законодательного собрания Карелии задекларировали свои доходы за 2020 год. Информация опубликована на сайте республиканского парламента.

Самый высокий доход за прошлый год у депутата Олега Доценко. Он заработал 68 миллионов 971 тысячу рублей. В собственности у него автомобили VOLKSWAGEN TOUAREG, MERCEDES BENZ GLE 350d, снегоход, моторная лодка, квартира в 156 квадратных метров, жилой дом в 253 квадратных метра, дача, гараж, три земельных участка.

На втором месте расположился гендиректор «Карельского окатыша» Максим Воробьев. Его доход за 2020 год составил 46 миллионов 109 тысяч рублей. Он владеет автомобилем VOLKSWAGEN TOUAREG, снегоходом, прицепом, домом в 140 квадратных метров и земельным участком.

На третьей позиции находится Виталий Красулин. Он заработал в 2020 году 36 миллионов 495 тысяч рублей. Народный избранник задекларировал автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER, также он имеет долевую собственность в различных земельных участках и гостинице.

Всего два депутата ЗС РК задекларировали доход ниже одного миллиона рублей. Это Андрей Рогалевич, заработавший в 2020 году 992 тысячи рублей, и Евгений Ульянов, его доход составил 483 тысячи рублей. Фото dokivse.ru