Партия «Родина» просит проверить, не является ли КПРФ иноагентом

Партия «Родина» в своем открытом письме в Минюст России просит проверить КПРФ на соблюдение законодательства об иноагентах, сообщает «Коммерсант».

Члены «Родины» сообщают о подозрительном сотрудничестве руководства КПРФ и Коммунистической партии Китайской Народной Республики (у «Единой России» также есть соглашение о сотрудничестве с КПК).

При этом председатель партии «Родина» и по совместительству депутат Госдумы Алексей Журавлев заявляет, что официальное обращение в Минюст пока не отправлено. По его словам, сейчас речь идет только о проверке фактов, поэтому он не может однозначно сказать, будет ли «Родина» в дальнейшем подавать заявление в правоохранительные органы.

«Все лидеры КПРФ регулярно бывают в Китае, где выступают с лекциями и получают гонорары за некие "книги", совершенно неизвестные на родине»,

– говорится в письме.

Авторы письма утверждают, что у Геннадия Зюганова на китайском языке вышло уже три книги с названиями типа «Китай как сверхдержава». Кроме того, по мнению авторов письма, представители верхушки КПРФ регулярно летают в Пекин «на инструктаж».

В КПРФ письмо «Родины» назвали «попыткой попиариться». Коммунисты заявили, что КПРФ не собирается писать ответных писем и «воевать с политическими карликами».

Любопытно, что адвокат Андрей Гривцов считает, что политик, получивший гонорар за книгу от иностранного государства, «однозначно может быть признан иноагентом, так как отвечает двум критериям: занимается политической деятельностью, получал деньги из-за границы».

Не менее любопытно, что если цитата верна, то члены партии с обязывающим названием не в курсе, что слово «Родина» пишется с большой буквы. // Фото: ludytomska.ru