Как минимум две собаки погибли от рук неизвестных в столице Карелии

Зоозащитники уверены, что жертв может быть больше.

«Стало известно о двух случаях гибели животных от рук неизвестного. В начале октября погиб пес на Ключевой. А месяц назад похожая ситуация произошла с беспризорным Бобиком. Дети были свидетелями того, что в собаку также был выпущен шприц. Очевидцы успели снять укол из его уха, и еще неделю собака жила. Ее тело случайно нашли местные жители за гаражами в районе Сулажгорского кирпичного завода. Петрозаводчане утверждают, что Бобик был добрейший пес, он любил играть с детьми. Убивают неагрессивных собак, которые сами подходят к людям — только позови», — говорят зоозащитники.

Напомним, что от рук неизвестного погиб пес на Ключевой. Свидетели рассказали, что неизвестный подъехал к собаке на машине и «выстрелил» в нее шприцем.

«Убедительная просьба: если вы стали свидетелем убийства животного, постарайтесь запомнить человека, который это сделал, зафиксируйте на фото или видео человека, машину, номера. И если есть возможность, помешайте убийству, не допустите его!», — призывает общественный инспектор в области обращения с животными Татьяна.

Зоозащитники связывают гибель двух животных и готовят заявление в полицию.//Фото сообщества «Петрозаводский приют «Ковчег»