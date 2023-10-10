Реверсивное движение организуют на одной из улиц Петрозаводска

Реверсивное движение введут 11 - 12 октября на улице Черняховского в Петрозаводске. Причиной станут дорожные работы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Подрядчик планирует за двое суток положить здесь новый асфальт, поэтому нужно временно сузить проезжую часть.

Асфальт уже положили на тротуарах улиц Репникова и Кемской. Сейчас там обустраивают на них лестничные спуски.

Основную часть работ также выполнили на улицах Чкалова и Сорокской. Здесь осталось заасфальтировать въезды.

К ремонту тротуаров приступили на улицах Радищева и Древлянка. На Пархоменко подрядчик обустроил выравнивающий слой покрытия. // фото: Aleksandarlittlewolf/ freepik.com