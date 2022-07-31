Как изменится наша жизнь в августе 2022 года

Школьная выплата не состоится

Родители ждали 10 000 руб. к школе, как в прошлом году, но этих денег не будет. Никаких официальных заявлений, предварительных форм на госуслугах и новых президентских указов нет. А все сообщения, что федеральную выплату вроде бы все равно перечислят, — это дезинформация. В некоторых регионах власти обещают разные суммы некоторым категориям родителей, но как в 2021 году не будет.

Господдержку получат только те семьи, что нуждаются: например, в виде ежемесячных выплат при низком доходе.

Снижается риск штрафа для бизнеса

Если предприниматель или компания впервые совершили административное правонарушение, штраф можно заменить на предупреждение. Раньше это касалось только НКО, малого и среднего бизнеса, а также их работников. Теперь избежать штрафов может и крупный бизнес.

Такое послабление будет применяться по статьям КоАП РФ, где есть нижняя и верхняя границы штрафа. Если нарушитель предотвратил или устранил вред, штраф будет минимальным.

Отсрочка уплаты штрафа увеличена с 1 до 6 месяцев. Она применяется, если выплатить всю сумму сразу невозможно. А при уплате в течение 20 дней с даты вынесения постановления предоставляется скидка — 50 процентов. Теперь это касается статей о злоупотреблении свободой массовой информации, незаконных призывах, ложных сведениях для миграционного учета или организации деятельности иноагента. Полный список статей, по которым можно заплатить только половину штрафа, — в новой части 1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ.

Ужесточение наказания для водителей

Если водитель лишен прав и его повторно застали за управлением транспортным средством без признаков преступления, наказание составит от 50 000 до 100 000 руб. или 150—200 часов обязательных работ.

Если при лишении прав и административном наказании водитель снова сел за руль, применяется уголовная ответственность по новой статье 264.3 УК РФ. Можно получить штраф от 100 000 до 250 000 руб. и даже лишиться свободы. Дополнительно допускается конфискация машины, которая принадлежит этому водителю.

Пенсионерам добавят символическую сумму

С 1 августа работающим пенсионерам добавят символическую сумму к пенсии. Это ежегодный перерасчет с учетом страховых взносов и пенсионных баллов за прошлый год. Но какой бы ни была зарплата, можно получить максимум 3 балла — то есть у 7,3 млн пенсионеров пенсия вырастет примерно на 300 рублей. Ежегодная индексация им не положена.

У неработающих пенсионеров в 2022 году она составила 19,5 процента.

Субсидии – только на карту «Мир»

Теперь для компенсации расходов на оплату коммунальных услуг нужна карта «Мир». Раньше на нее зачислялись пособия, пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников и сертификаты на социально важные покупки. Теперь и компенсация за коммуналку — только туда.

Это так называемая субсидия для тех, у кого расходы больше норматива. На федеральном уровне — 22%, в регионах может быть меньше. Если получаете или планируете оформить такую компенсацию, закажите карту «Мир» или сообщите новые реквизиты.

Расширится доступ к реестру ЗАГС

С августа доступ к единому реестру ЗАГС получит и Росфинмониторинг. А избирательным комиссиям будут передавать оттуда больше данных: например, о перемене имени, регистрации рождения и смерти.

Такой реестр ведет ФНС, а данные из него по межведомственным каналам получают разные ведомства и органы — например МФЦ, ПФР и Агентство по страхованию вкладов.

В ФСБ по контракту

Призывники и мужчины не из запаса со средним профессиональным образованием, то есть после колледжа или техникума, смогут служить по контракту в органах ФСБ. До этих поправок контракт с таким образованием можно было заключить для службы в Вооруженных силах, Росгвардии, спасательных воинских формированиях, органах госохраны.

Ипотека для многодетных продлена

В конце июля программа господдержки многодетных семей с ипотекой продлена до конца 2023 года. По ранее действующим правилам гоподдержку могли получить семьи, в которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 до 31 декабря 2022 года. Теперь ребенок может родиться до 31 декабря 2023 года — и семья будет иметь право на 450 000 рублей для погашения ипотеки.

Чтобы получить выплату, ипотеку нужно взять до 1 июля 2024 года.

Налоговую тайну выдадут по согласию

С 1 августа налоговый орган может предоставлять сведения о налогоплательщике третьим лицам — но только с его согласия. Согласие можно направить в электронной форме — для каких-то отдельных данных или для любых сведений. Разглашением налоговой тайны это считаться не будет.

Оборот оружия

С 25 августа в законе об оружии появятся понятия «ремонт» и «техническое обслуживание». Ремонтом оружия могут заниматься только юрлица с лицензией. Передавать им оружие нужно по направлению Росгвардии. Техобслуживание могут проводить сами владельцы.

Уточняют требования к покупателям охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом — они перечислены в ч. 8 ст. 13 закона об оружии.

В организациях с разрешением на хранение оружия и патронов должности, связанные с учетом, теперь не смогут занимать не только лица с судимостью, но и иностранцы.

Коллекционировать оружие, если нет права приобретения, теперь нельзя.

Вычеты на лечение и спорт

Раньше вычет при оплате расходов на лечение и спорт для ребенка предоставлялся только на детей до 18 лет. Теперь его можно получить и на тех, кто старше, — до 24 лет, если дети при этом учатся очно.

Закон заработает задним числом — для возврата налога подойдут документы с начала 2022 года.

Согласие на зачисление в вуз

27 июля должны быть опубликованы списки на зачисление в вузы абитуриентов по общему конкурсу. До 3 августа нужно подать согласие на зачисление на бюджет в конкретный вуз. А 9 августа появятся приказы о зачислении. Если зачислены в несколько вузов, нужно выбрать один и направить согласие туда.

Следить можно на госуслугах. Согласие удобно подавать там же.

Отсрочка от армии

Осенний призыв начинается 1 октября. Значит, в августе должен стартовать прием заявлений для отсрочки ИТ-специалистам. Такие заявления весной нужно было подать за месяц до начала призыва. Это делают работодатели через госуслуги. Потом комиссия проверяет и подтверждает право на отсрочку.

Кстати, сентябрь не за горами

В сентябре заработают новые правила раздела имущества при разводе и выделения микродолей в жилье. Если хотите использовать старые — успевайте в августе. // Источник: Тинькофф Журнал / Фото: https://pxhere.com/ru/