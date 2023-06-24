24 июня 2023, 18:44
Как директор рыбзавода судился с карельским депутатом
В Кеми был рассмотрен иск о защите чести, достоинства, деловой репутации
Судья Кемского городского суда Елена Кручинова вынесла решение по интересному делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. В качестве истца выступил директор Кемского рыбоводного завода Виктор Казак, а в качестве ответчика депутат ЗС РК Андрей Монастыршин.
Причиной обращения Виктора Казака в суд стало заседание парламентского комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии в январе 2023 года. Во время заседания депутат высказал предположение, что работники завода нелегально торгуют семгой.
О том, как проходило судебное разбирательство, и чем оно закончилось, читайте здесь.