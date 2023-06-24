24 июня 2023, 18:44
Общество

Как директор рыбзавода судился с карельским депутатом

В Кеми был рассмотрен иск о защите чести, достоинства, деловой репутации

Судья Кемского городского суда Елена Кручинова вынесла решение по интересному делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. В качестве истца выступил директор Кемского рыбоводного завода Виктор Казак, а в качестве ответчика депутат ЗС РК Андрей Монастыршин.

Причиной обращения Виктора Казака в суд стало заседание парламентского комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии в январе 2023 года. Во время заседания депутат высказал предположение, что работники завода нелегально торгуют семгой.

О том, как проходило судебное разбирательство, и чем оно закончилось, читайте здесь.

 

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Метки: 
Кемь
Кемский суд
Виктор Казак
Андрей Монастыршин
депутат
ЗС РК
комитет по агропромышленной политике
защита чести и достоинства