Как директор рыбзавода судился с карельским депутатом

Судья Кемского городского суда Елена Кручинова вынесла решение по интересному делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. В качестве истца выступил директор Кемского рыбоводного завода Виктор Казак, а в качестве ответчика депутат ЗС РК Андрей Монастыршин.

Причиной обращения Виктора Казака в суд стало заседание парламентского комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии в январе 2023 года. Во время заседания депутат высказал предположение, что работники завода нелегально торгуют семгой.

О том, как проходило судебное разбирательство, и чем оно закончилось, читайте здесь.