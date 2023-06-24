Более тысячи вакансий предложили на Ярмарке трудоустройства в Карелии

Более тысячи вакансий предложили на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая прошла в Карелии 23 июня.

Свои вакансии представили крупнейшие промпредприятия республики. В ярмарке приняли участие граждане, ищущие работу, предпенсионеры, студенты, подростки, жители Карелии, желающие получить новые профессиональные компетенции, сообщила пресс-служба правительства Карелии.

На ярмарке наградили трудовые династии Карелии и лучших молодых предпринимателей из числа бывших безработных.

В ходе ярмарки, соискатели узнали о государственных мерах поддержки занятости, прошли тестирование на профессиональные компетенции, получили помощь в составлении резюме и подготовились к собеседованию. // Фото: pch.vector / Freepik