21 мая 2023, 12:36
Кабинет профилактики стоматологических болезней открылся в Кондопоге
Врачи Кондопожской ЦРБ помогут пациентам предотвратить кариес
Пациенты Кондопожской ЦРБ с 22 мая смогут посетить стоматолога, даже если у них не болят зубы. Об открытии кабинета профилактики стоматологических заболеваний рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
- Врачи-стоматологи больницы помогут предупредить кариес, укрепить эмаль и расскажут пациенту о состоянии зубов. Посетив врача, можно узнать о средствах гигиены, необходимости их замены или применении дополнительных гигиенических мероприятий,
- уточнил Охлопков.
Но главное – во время профилактического осмотра стоматолог на ранней стадии выявит заболевания зубов. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте