Любителя тонировки оштрафовали в Петрозаводске

Инспекторы ДПС в Петрозаводске пресекли очередное нарушение. Они остановили водителя, стекла автомобиля которого не соответствовали установленным нормам, сообщили в Госавтоинспекции.

Они не пропускали то количества света, которое положено по техническому регламенту о безопасности. За такое нарушение предусмотрен штраф - 500 рублей.

- Водитель растонировал автомобиль на месте,

- пояснили в ГИБДД.

Как объяснили в инспекции, передние боковые и лобовое стекла машины должны пропускать не менее 70 процентов света. // фото: ГИБДД Петрозаводска