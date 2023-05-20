Отключать электричество будут на следующей неделе в Карелии

Об отключениях электроэнергии предупредили потребителей в АО «ПСК». Компания продолжает в плановом порядке ремонтировать объекты, сообщили в пресс-службе.

Временные отключения электроэнергии с 22 по 28 мая возможны:

Калевальский национальный район:

- 22 мая с 9.00 до 12.00. Поселок Калевала: улицы Гагарина, Студенческая, Каменистая, Северная, Родниковая.

- 23 мая с 9.00 до 11.00. Поселок Калевала, улицы Полевая (дома 1,3,5), Красноармейская (дома 12,14,16,21,24).

- 24 мая с 13.00 до 19.00. Поселки Кепа, Луусалми.

- 24 мая с 9.00 до 11.00. Поселок Калевала: переулок Сампо (дома 14,16).

- 25 мая с 14.00 до 15.00. Поселок Новое Юшкозеро.

- 25 мая с 15.00 до 16.00. Поселок Новое Юшкозеро: водозабор.

Кемский муниципальный район:

- 22 мая с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улица Карельская (дом 4, 10-24).

- 23 мая с 13.00 до 16.00. Поселок Вочаж.

- 24 мая с 10.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Кирпичная (дома 1-17), Подужемская (дома 28-41).

Кондопожский муниципальный район:

- 22 и 23 мая с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Загородная.

- 24 мая с 9.00 до 16.00. Город Кондопога: улица Бумажников (дом 4).

- 24 мая с 9.30 до 17.00. Поселок Кяппесельга; деревни Кяппесельга, Шайдома, Уница.

- 24 мая с 10.00 до 15.00. Поселок Кедрозеро.

- 25 мая с 9.00 до 16.00. Город Кондопога: улица Пролетарская (дом 42).

- 25 мая с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: улицы Сандальская, Зеленая, Садовая, Заозерная.

- 26 мая с 9.00 до 16.00. Город Кондопога: улицы Максима Горького (дома 15,15-А), Пролетарская (дома 16,18).

Костомукшский городской округ:

- 24 мая с 14.00 до 16.00. Поселок Заречный (частично); СОТы «Остров», «Стройматериалы».

- 25 мая с 9.00 до 16.00. Город Костомукша: улицы Хвойная (частично), Зеленая (частично), Моховая (частично).

Лоухский муниципальный район:

- С 22 по 26 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Плотина: улица Геологическая.

- 22 мая с 11.00 до 12.00 и 24 мая с 11.00 до 16.00. Поселок Тэдино.

- 24 мая с 9.00 до 17.00. Поселок Тунгозеро: улица Озерная (дома 10, 11).

- 24 мая с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Лоухи: улицы Новая, Советская, Набережная, Юбилейная.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 22 мая с 13.00 до 15.00. Поселок Пиндуши: улицы Комсомольская, Труда, Молодежная, Ленина, Повенецкая, Мичурина, Конституции, Сахарова, Московская, Петрозаводская, Гагарина, Светлая, Первомайская, Кирова, Челюскинцев, Онежская. Переулок Гагарина.

Муезерский муниципальный район:

- С 23 по 26 мая с 10.00 До 16.00. Поселок Пенинга: улицы Советская, Привокзальная, Карельская, Ленина, Муезерская, Молодежная, Лесная, Новая, Студенческая, Химиков, Гагарина, Мира. Переулки Набережный, Строителей.

Олонецкий национальный муниципальный район:

- 23 мая с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Свирских Дивизий (дом 1), Карла Маркса 1,1-А,3-А,2,4,5,6,7,8), Речная, Розы Люксембург, ВНС, Пушкина.

- 23 мая с 16.00 до 16.15. Город Олонец: улицы Карла Маркса (дома 10,11-Б), Речная (дом 2-А), Урицкого 15-А, 23-А, 25).

- 24 мая с 9.00 до 12.00. Поселок Ильинский: улица Садовая.

- 24 мая с 14.00 до 16.00. Село Видлица: улицы Новая (дома 1,3,4,5,6-А,7,9,23,25), Десанта (дом 6-А).

- 25 мая с 9.00 до 12.00. Город Олонец: Улица Луначарского (дома 30-32).

- 25 мая с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улицы Розы Люксембург, Пушкина.

- 26 мая с 9.00 до 10.00. Поселок Устье Видлицы: улица Кротова. Переулок Ладожский.

- 26 мая с 10.00 до 12.00. Поселок Устье Видлицы: улица Ладожская.

- 26 мая с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Комсомольская (дома 2,9,11), Набережная (дома 1-А,1-Б).

Питкярантский муниципальный район:

- 22 мая с 10.00 до 14.00. Деревня Хийденсельга: улица Заречная.

- 25 мая с 10.30 до 11.00. Поселок Ляскеля: улица Садовая.

- 24 мая с 10.00 до 14.00. Поселок Харлу.

Прионежский муниципальный район:

- 22 мая с 10.00 до 16.00. Деревня Педасельга; местечко Сургуба: СНТ «Ринда», «Подсолнух»; урочище Ринда.

- 23 мая с 10.00 до 16.00. Станция Шуйская: Петровское шоссе (частично).

- С 23 по 25 мая с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: СНТ «Паломиес».

- 24 мая с 12.00 до 15ая с 12.00 с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: СНТ "ссе (частично)..00. Деревня Логмозеро.

- 25 мая с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец: 1-й километр.

- 26 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Соломенное: улица Прибрежная.

Пряжинский национальный муниципальный район:

- 24 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Кутижма.

- 25 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Новая, Первомайская, Пушкина.

Сегежский муниципальный район:

- 22 и 24 мая с 9.30 до 15.00. Поселок Волдозеро; СНТ «Кирасозеро».

- С 23 по 26 мая с 9.30 до 15.30. Поселок Черный порог: улицы Кирова (частично), Лесная.

- 26 мая с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Мира (дома 26, 28, 30, 32).

Сортавальский муниципальный район:- 22 мая с 9.00 до 12.00. Город Сортавала: улицы Советских Космонавтов, Советская, Ладожской Флотилии. // фото: АО «ПСК»