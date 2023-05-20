На днях изменится маршрут автобуса в карельском поселке

Изменения скоро внесут в маршрут автобуса в поселке Шуя. Это произойдет 23 мая, сообщили в группе «Карелавтотранс» ВКонтакте.

Речь идет об автобусе, который следует между Полевой и Советской улицами. В маршрут добавят дополнительные остановки – «Низовье» и «Студгородок». Кроме того, автобус станет заезжать на Береговую улицу.

Вот актуальный список остановок:

- п. Шуя, ул. Полевая;

- п. Шуя, Агрокомплекс имени Зайцева;

- Студгородок;

- Низовье;

- ММС;

- Шуя-Юбилейная;

- Шуя-Детский сад;

- Шуя-Школа;

- Шуя-Амбулатория;

- Шуя-Магнит.

Также с 23 мая внесут корректировки и в расписание движения автобуса. // фото: freepik.com