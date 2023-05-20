20 мая 2023, 13:57
На днях изменится маршрут автобуса в карельском поселке
Новые остановки появились у рейсовой маршрутки в поселке Шуя
Изменения скоро внесут в маршрут автобуса в поселке Шуя. Это произойдет 23 мая, сообщили в группе «Карелавтотранс» ВКонтакте.
Речь идет об автобусе, который следует между Полевой и Советской улицами. В маршрут добавят дополнительные остановки – «Низовье» и «Студгородок». Кроме того, автобус станет заезжать на Береговую улицу.
Вот актуальный список остановок:
- п. Шуя, ул. Полевая;
- п. Шуя, Агрокомплекс имени Зайцева;
- Студгородок;
- Низовье;
- ММС;
- Шуя-Юбилейная;
- Шуя-Детский сад;
- Шуя-Школа;
- Шуя-Амбулатория;
- Шуя-Магнит.
Также с 23 мая внесут корректировки и в расписание движения автобуса. // фото: freepik.com