Шойгу обустроит Карелию

В корпус войдут три мотострелковых дивизии и две десантно-штурмовые дивизии Воздушно-десантных войск. Министр поручил «уделить особое внимание» набору военнослужащих по контракту, увеличить число полигонов, а также подготовить больше военных специалистов.

Поручения министра Шойгу планируется выполнить до 2026 года. По предположениям журналиста численность корпуса составит более 40 тысяч человек, а с учетом семей (это же не только солдаты срочной службы) численность военных в Карелии может увеличиться на 60 тысяч человек, что эквивалентно двум районам Карелии – Кондопожскому и Сегежскому.

Вспомним первую фразу фильма «О бедном гусаре замолвите слово»: «Жизнь в городе начиналась тогда, когда в него входили военные!» (Видео)