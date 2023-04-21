Кабинет китайского языка открыли в ПетрГУ

На этой неделе в ПетрГУ открыли кабинет китайского языка. Произошло это 20 апреля, в День китайского языка. Праздник был учрежден в 2010 году. Дата связана с именем придворного историографа Цан Цзе, который, как предполагается, изобрел китайскую письменность около 5000 лет назад.

В опорном вузе Карелии отметили, что открытие кабинета китайского языка – знаковое событие, а академическое сотрудничество с китайскими партнерами выходит на новый уровень.

Декан факультета русского языка Института иностранных языков Даляньского политехнического университета Ли Яньчунь отметила, что в ПетрГУ царит замечательная атмосфера русско-китайской дружбы. По ее мнению, открытие кабинета китайского языка – новая точка в развитии постоянно укрепляющихся русско-китайских гуманитарных связей.