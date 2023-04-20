Ансамбль «Кантеле» показал коронный номер на федеральном канале

Ансамбль песни и танца «Кантеле» стал участником развлекательного шоу «Страна талантов» (12+) на телеканале НТВ.

Одаренные люди со всех уголков России демонстрируют всей стране свои невероятные умения. В каждом выпуске члены жюри выбирают кандидата на победу. Таким образом, если жюри единогласно проголосовали за одного участника, он автоматически становится победителем выпуска. Если мнения разделились и претендентов на победу несколько, фаворита определяют зрители в зале при помощи голосования. В команде судей - народная артистка России, художественный руководитель-директор театра «Русская песня» Надежда Бабкина, ведущий программы «Поедем, поедим!» на НТВ Федерико Арнальди, заслуженный артист России Егор Дружинин и российский эстрадный певец Ярослав Сумишевский.

Участники из Карелии показали свой коронный танцевальный номер. Ансамбль поразил зрителей и жюри своим оригинальным танцем, известные телеведущие попробовали повторить некоторые танцевальные элементы.

Выпуск с участием карельского ансамбля выйдет в эфир 22 апреля в 21:20. // фото из официальной группы ансамбля ВК