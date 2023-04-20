«Чайф» подарит оранжевое настроение жителям и гостям Костомукши

На севере Карелии с размахом отметят День металлурга. 15 июля на площади у культурно-спортивного центра «Дружба» в Костомукше выступит группа «Чайф» из Свердловска (6+). Такой подарок городу сделает «Карельский окатыш».

Легендарные музыканты из Свердловска (ныне Екатеринбург) приглашают жителей и гостей города горняков на площадь КСЦ «Дружба», чтобы вместе исполнить «Ой-йо», «Аргентина - Ямайка 5:0», «17 лет», «Оранжевое настроение» и другие любимые песни. // фото скриншот видео с выступления в Москве