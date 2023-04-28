К жителям Новой Вилги обратились из-за продолжительных дождей

Администрация Нововилговского сельского поселения в Прионежском районе обратилась к местным жителям с просьбой быть бдительными и сообщать в ЕДДС в случае подъема воды в реке.

По данным на шесть часов вечера 28 апреля уровень воды в местной речке поднялся, но находится в пределах нормы. Но начавшийся в пятницу дожди продолжатся и в субботу, в связи с чем граждан просят быть внимательными.

«Ввиду прогноза обильных дождей просим жителей быть бдительными и в случае обнаружения повышения уровня воды сообщать в ЕДДС +7 (900) 463-00-73 или 67-09-13»,

- говорится в сообщении администрации Нововилговского поселения.

Напомним, в мае 2022 года Карелия пережила потоп. Реки Вилга, Неглинка и Лососинка вышли из берегов. Дорогу на Лососинное размыло, в Вилге подтопило десятки дворов. // фото паблика поселения