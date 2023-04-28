К зарядившему дождю и снегу добавится сильный ветер

В Петрозаводске в пятницу почти весь день поливает дождь. Непогода задержится и в субботу.

Синоптики предупреждают, что 29 апреля местами в Карелии ожидаются сильные осадки, в виде мокрого снега и дождя ночью по центральным и северным районам, днем на севере.

С 00-03 часов местами на северо-востоке Карелии ожидается усиление восточного ветра. Порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. Сильный ветер сохранится утром и в первой половине дня. Непогода может затронуть и карельскую столицу. // фото unsplash.com