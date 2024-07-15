К охране границы в Финляндии стали привлекать резервистов

Нововведение о задействовании резервистов в охране государственной границы начинает действовать в Финляндии. Согласно информации, переданной РИА Новости со ссылкой на пограничную службу страны, изменение в законе о воинской повинности вступит в силу с 15 июля.

Представители финского Минобороны ранее заявляли, что мобилизация резервистов для охраны границ происходит в случае серьезных угроз безопасности, таких как миграционные потоки, стихийные бедствия и другие аналогичные ситуации.

Как отмечалось ранее, 12 июля парламент Финляндии утвердил закон о выдворении. Планируется, что после окончательного утверждения этого закона граница между Финляндией и Россией сможет быть открыта, поскольку пограничники страны смогут отсеивать мигрантов, прибывающих на их территорию в поисках убежища, уже на границе. Предполагается, что Государственный совет Финляндии начнет рассмотрение данного закона также с 15 июля.

Напомним, из-за неконтролируемого потока беженцев все автомобильные пункты пропуска через финско-российскую границу временно закрыты. // фото: pixabay. com