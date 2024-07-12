Власти Финляндии назвали условие открытия границы с Россией

Власти Финляндии могут открыть границу с России в том случае, если изменится ситуация с безопасностью. Об этом рассказала глава МВД Суоми Мари Рантанен, ее слова приводит Yle.

«Пункты пересечения могут открыться, когда органы безопасности оценят, что это возможно»,

- сказала финская чиновница. Она добавила, что компетентные органы страны постоянно следят за развитием ситуации и оценивают обстановку.

Напомним, власти Финляндии начали закрывать границу с Россией в ноябре 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран, направлявшихся в Финляндию через Россию. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo