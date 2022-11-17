17 ноября 2022, 21:35
Известный медик назвал снижающий давление напиток
Михаил Гинзбург рассказал о том, как кефир восстанавливает микрофлору
Кефир обладает способностью снижать артериальное давление. Об этом в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.
По словам специалиста, кефир является классическим пробиотиком, который восстанавливает микрофлору, в частности, бифидобактерии, лактобактерии. Желаемый эффект будет достигнут при постоянном употреблении продукта, отметил эксперт.
Как подчеркнул Гинзбург, полезные бактерии не дают размножаться плохим, которые производят множество токсинов, отравляющих организм и вызывающих воспаления. Результатом такого воспаления может стать гипертония, рассказал врач. // Фото: unsplash.com