Россиянам перечислили продукты для восстановления печени

Диетолог Елена Тихомирова перечислила продукты, которые могут восстановить нормальную работу печени. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметила врач, при ожирении печени пациенту необходимо соблюдать низкокалорийную диету. Если у человека повышенные печеночные ферменты, то для восстановления работы печени ему достаточно похудеть.

Для нормализации работы органа прекрасно подходят такие продукты, как яйца, тыквенные семечки и любые овощи, подчеркнула доктор.

В случае, если речь идет о затруднении оттока желчи из желчевыводящих путей, то диету должен назначать врач. В нее могут входить продукты, обладающие легким мочегонным и желчегонным действием. // Фото: unsplash.com