Известная торговая сеть запустила экспресс-доставку в Петрозаводске

Торговая сеть «Пятёрочка» объявила о запуске сервиса экспресс-доставки в Петрозаводске. Сервис охватывает 100% домохозяйств и доступен жителям всех районов города.

Заказать продукты с доставкой на дом можно через приложение «Пятёрочка Доставка». Заказы принимаются с 9 утра до 9 вечера, их собирают непосредственно в магазинах «Пятёрочка». Цены на продукты аналогичны тем, что и в магазинах сети. Курьеры доставляют заказы прямо до двери в течение 45 минут, а стоимость доставки составляет всего 99 рублей. Оплата производится сразу в мобильном приложении, курьеры не принимают платежи. Важно отметить, что при сборке заказов выбираются продукты с максимальным сроком годности и наиболее свежие фрукты и овощи. Максимальный вес доставляемых продуктов – 30 кг.

Пятёрочка Доставка» позволяет пользователям сервиса быстрым, удобным, и выгодным способом совершить покупки, не тратя время на поход в магазин. Теперь воспользоваться нашей услугой могут и жители Петрозаводска. Наши главные преимущества - свежесть, качество, низкие цены и скорость доставки. Мы соблюдаем все меры безопасности и держим высокие стандарты качества сборки заказов, тщательно выбирая продукты «как для себя», чтобы каждый наш клиент оставался доволен. Кроме того, заказать продукты и необходимые товары можно не только себе домой или на работу, но и для своих родных и близких. Курьер доставит заказ прямо до двери получателя, -

прокомментовал директор по электронной торговле территории «Северо-Запад» торговой сети «Пятёрочка» Алексей Жук.

Фото: https://ru.freepik.com/author/benzoix