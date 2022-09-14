Сбербанк начислит 3000 рублей за открытие бизнеса онлайн

Сбербанк подарит 3000 рублей клиентам, которые зарегистрируют ИП или юрлицо с помощью онлайн-сервиса «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» до 30 ноября. При подаче документов в электронной форме регистрация бизнеса и открытие счета доступны абсолютно бесплатно.

Для получения вознаграждения предпринимателю достаточно после регистрации бизнеса с помощью сервиса Сбера открыть расчетный счет в банке и совершить расходную операцию на сумму не менее 1000 рублей со счета или бизнес-карты. После этого подарочная сумма поступит предпринимателю на расчетный счет до 20 числа месяца, следующего за месяцем проведения расходной операции.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка:

С момента запуска сервиса «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» с его помощью свой бизнес зарегистрировали более 350 тысяч владельцев ИП и ООО. Видя высокий спрос на инструмент, мы решили сделать процесс открытия своего дела еще приятнее, и теперь начинающие предприниматели могут не только сэкономить на пошлине, но и получить 3 тысячи рублей от банка. Причем это не бонусы, а реальные деньги, которые можно потратить на любые цели. Кроме того, предпринимателям будут бесплатно доступны самые востребованные нефинансовые сервисы от компаний группы Сбера: «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру» и «Электронный документооборот.

При регистрации бизнеса через сервис Сбера предпринимателю не нужно платить госпошлину, которая составляет 4000 рублей для юрлиц и 800 рублей для ИП.

В Карелии предпринимательская активность сохраняется на высоком уровне. Для тех, кто ценит время и ресурсы, онлайн-регистрация станет отличным помощником, а возможность получить 3 тысячи рублей от Сбера – приятным бонусом!

— отмечает Константин Бугрим, Управляющий Карельским отделением Сбербанка.