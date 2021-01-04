Известная актриса получила травму на прогулке с собаками и умерла

Американская актриса Таня Робертс скончалась на 66-м году жизни. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание TMZ.

Как рассказал журналистам представитель актрисы, в канун Рождества она пошла на прогулку с собаками, упала и получила тяжелую травму. Женщину госпитализировали. Несмотря на все усилия врачей, 3 января она умерла.

Таня Робертс получила наибольшую популярность после роли девушки Бонда в фильме «Вид на убийство» 1985 года, где ее партнером и исполнителем главной роли был Роджер Мур. Также актриса снималась в таких картинах, как «Шина - королева джунглей», «Повелитель зверей» и «Почти беременна». Фото Reuters